Suwałki świętują 300 lat praw miejskich

Dwudniowy program uroczystych obchodów to m.in. bieg sztafetowy „300 km na 300-lecie Suwałk”, zakopanie kapsuły czasu, otwarcie jubileuszowej wystawy fotograficznej, widowisko historyczne „Kartki z historii Suwałk” czy odsłonięcie kopii przywileju królewskiego nadania Suwałkom praw miejskich magdeburskich z 2 marca 1720 r. przez króla Augusta II Mocnego.



Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego wystosował z okazji obchodów uroczysty list, który odczytał w jego imieniu radny wojewódzki, Paweł Wnukowski. Pogratulował nie tylko jubileuszu i bogatej historii miasta, zwrócił też uwagę na historię pisaną dzisiaj.



- Obchody są okazją do pokazania współczesnych Suwałk – prężnie rozwijającego się ośrodka, w którym realizowane są liczne inwestycje, jak chociażby nowoczesna Arena Suwałki, goszcząca najlepszych siatkarzy w naszym kraju – brzmiały słowa listu.



W imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego złożył wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia życząc kolejnych lat dynamicznego rozwoju i realizacji kolejnych zamierzeń.



Od kamedułów po bluesa i siatkarską elitę



Historia miejsc to historia ludzi, którzy je budują. W przypadku Suwałk nierozerwalnie związana jest z zakonem kamedułów, których postać widnieje również w herbie miasta.



W drugiej połowie XVII wieku osiedli w dobrach znajdujących się wokół jeziora Wigry oraz nad brzegami rzeki Czarna Hańcza, które otrzymali w 1667 roku od króla Jana Kazimierza. Suwałki, które początkowo były niewielką osadą, już w 1710 uzyskały przekształcenie wsi w miasto, zaś w 1720 król August II Mocny potwierdził przywilej lokacyjny miasta.



W późniejszym okresie z miastem związana było młode życie Marii Konopnickiej czy losy rodziny noblisty Czesława Miłosza, zaś w ostatnim czasie także życie Andrzeja Strumiłły.



Dziś Suwałki to między innymi znany i szanowany na arenie międzynarodowej festiwal „Suwałki Blues Festival”, a od niedawna także nowa eksportowa marka miasta, którą budują udane występy męskiej drużyny siatkarzy MKS Ślepsk Malow Suwałki.



Często wskazuje się Suwałki jako Polski Biegun Zimna, z którym związana jest maskotka miasta czyli biały miś, symbol północnych mrozów, oraz odwołujące się do tych wyobrażeń hasło przewodnie „Pogodne Suwałki”. Miasto nad Czarną Hańczą to jednak - patrząc szerzej - także stolica Suwalszczyzny znanej jako „kraina piękna jak baśń”, dlatego wszystko, co buduje wizerunek miasta wpływa także na postrzeganie wizerunku tej części województwa podlaskiego.

Oprac. Marcin Nawrocki