Rowery miejskie i niskoemisyjne autobusy w Suwałkach

Umowę na dofinansowanie projektu „Poprawa jakości transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap” zarząd województwa podpisał w czwartek (22.10).

Marszałek Artur Kosicki podkreślał, że to nie pierwszy projekt dotyczący transportu niskoemisyjnego w Suwałkach.

- Wcześniej to było 26 mln zł dofinansowania, teraz ponad 5 mln zł. Cieszymy się, że możemy wesprzeć tak ważne projekty z punktu widzenia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców – mówił marszałek.

Artur Kosicki przypomniał, że suwalski projekt otrzymał dofinansowanie dzięki zwiększeniu przez zarząd województwa budżetu konkursu na projekty dot. transportu publicznego.

- Po interwencjach radnych zwiększyliśmy alokację konkursu, a to pozwoliło przyznać dofinansowanie projektowi zgłoszonemu przez Suwałki w naborze na strategie niskoemisyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – zaznaczył marszałek.

Dzięki otrzymanej dotacji zostaną zakupione cztery autobusy niskoemisyjne, powstanie system rowerów miejskich (cztery stacje i 40 rowerów – w tym elektryczne i tandem). Pojawią się nowe ścieżki rowerowe, chodniki, tablice elektroniczne na przystankach i zatoki autobusowe.

Prezydent Czesław Renkiewicz podkreślał, że Suwałki w ramach poprzedniej dotacji zakupiły już 15 autobusów niskomemisyjnych. Teraz tabor zwiększy się o kolejne cztery ekologiczne, komfortowe pojazdy.

- Oprócz nowych autobusów komunikacji miejskiej, pojawią się tablice informacyjne na przystankach, no i mamy nadzieję, że już w przyszłym roku latem nasi mieszkańcy będą mogli korzystać z rowerów miejskich – wymieniał prezydent Suwałk.

Satysfakcji ze zmian w suwalskim transporcie publicznym nie krył radny wojewódzki Paweł Wnukowski.

- Suwałki stają się jednym z najbardziej ekologicznych miast nie tylko w naszym regionie, ale także w całym kraju – mówił. – Nie pozostaje nam nic innego jak wybrać się na wycieczkę po Suwałkach nowoczesną, komfortową i ekologiczną komunikacją miejską.

Zakup nowoczesnego taboru w połączeniu z systemem roweru miejskiego to lepsza mobilność mieszkańców, zmniejszenie zatłoczenia komunikacyjnego i ograniczenie hałasu. To również więcej korzyści dla środowiska - wygodny i komfortowy transport publiczny w Suwałkach ma zachęcać do przesiadania się z samochodów do autobusów czy korzystania z rowerów miejskich.

Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to prawie 8 mln zł.

Aneta Kursa

fot. Anna Augustynowicz