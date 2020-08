Suwałki mają lotnisko! Uroczyste otwarcie pasa startowego

- Fajne rzeczy dzieją się w naszym mieście. Jest mi niezmiernie miło, że w imieniu samorządu suwalskiego mogę Państwa powitać na naszym lotnisku lokalnym - rozpoczął uroczystość Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. - Mamy obecnie rok jubileuszowy, 300 lat minęło od nadania praw miejskich i jest to dobry moment, żeby Suwałki miały skrzydła, żeby "odleciały w XXI wiek". Chcemy nadać nowy impuls rozwojowy dla naszego miasta, żeby było atrakcyjne i zachęcające do inwestowania. (...) Mam nadzieję, że od dziś Suwałki będą otwartą drogą powietrzną na Polskę, Europę i świat - wyliczał prezydent.

„Jedna z głównych potrzeb regionu”

Z kolei marszałek Artur Kosicki, w wystosowanym z tej okazji liście, podkreślał, jak istotna dla rozwoju województwa jest ta inwestycja: „Rozbudowa transportu lotniczego w województwie to jedna z głównych potrzeb naszego regionu. Efektem tych działań są liczne, wymierne korzyści w różnych sferach i dziedzinach. Przekładają się one na wzrost gospodarczy, prestiż regionu i podniesienie poziomu życia w społeczeństwie. Dlatego każdy tego typu projekt, kończący się sukcesem, jest szczególnie ceniony” - napisał marszałek.

Koszt inwestycji to 27 mln zł. Samorząd województwa wsparł ją kwotą 6 mln zł, 10 mln zł pochodzi z budżetu miasta Suwałki, zaś 11 mln zł - od Macieja Formanowicza, prezesa Fabryki Mebli Forte.

- To była bardzo trudna kompozycja finansowa. Zarząd województwa również w niej uczestniczył. Przekazaliśmy 6 mln zł i widać, że te pieniądze zostały bardzo dobrze zagospodarowane - zaznaczył Marek Olbryś. Wicemarszałek, gratulując przedsięwzięcia podkreślał, że lotnisko regionalne wpływa nie tylko na rozwój gospodarczy regionu: - To również nadzieja na rozwój turystyki, rozwój kontaktów. Jeżeli droga jest rozwojem, to lotnisko tym bardziej i tego rozwoju Suwałkom bardzo serdecznie gratuluję - powiedział.

Marek Olbryś w podziękowaniu za wsparcie odebrał z rąk Czesława Renkiewicza symboliczną statuetkę. Ze swojej zaś strony, w imieniu zarządu województwa, przekazał włodarzowi Suwałk pamiątkowy grawerton.

Przestrzeń powietrzna dla rozwoju

W ramach inwestycji, oprócz pasa startowego, powstały także: płyta do zawracania, płyta postojowa, droga kołowania oraz infrastruktura techniczna. Na suwalskim lotnisku będą mogły lądować śmigłowce, szybowce, motolotnie, awionetki i małe samoloty pasażerskie.

Obiekt jest wpisany do rejestru lotnisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a to oznacza, że można już z niego korzystać. W Suwałkach od kilkunastu dni pojawiają się pierwsze statki powietrzne: prywatne, czarterowe, a nawet samolot Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Otwarcie suwalskiego pasa startowego odbyło się w ramach XXII Międzynarodowego Zlotu Przyjaciół Lotnictwa i Mazur 2020, podczas którego można było obejrzeć m.in. przeloty uczestników czy lądowanie punktowe. W uroczystości udział wzięli m.in. minister edukacji Dariusz Piontkowski, posłowie: Jarosław Zieliński, Kazimierz Gwiazdowski, Paweł Krutul, senator Marek Komorowski, wicewojewoda Tomasz Madras, radni wojewódzcy: Bogusław Dębski, Waldemar Kwaterski oraz Jerzy Leszczyński, samorządowcy, miłośnicy lotnictwa oraz okoliczni mieszkańcy.

- Zapraszamy, kupujcie teraz maszyny latające. Jesteśmy otwarci! - podsumował uroczyste przecięcie wstęgi prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.