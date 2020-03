Szpital w Łomży, szpitalem zakaźnym oraz testy na koronawirusa w Białymstoku

Marszałek Artur Kosicki pytany o kwestię przekształcenia podlegającego samorządowi Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w zakaźny, poinformował, że trwają ustalenia dotyczące koordynacji prac z tym związanych. Jak zaznaczył, to wieloetapowy proces, obejmujący m.in. ewakuację chorych oraz doposażenie szpitala.

- Szpital w Łomży będzie w pełni przygotowany, żeby być szpitalem jednoprofilowym. W tej trudnej sytuacji, w jakiej znalazło się województwo i cały kraj, musimy stanąć wszyscy, ponad podziałami, po to, żeby faktycznie z koronawirusem walczyć – podkreślił marszałek.



Wojewoda Bohdan Paszkowki poinformował natomiast o pracach nad rozpoczęciem wykonywania testów wykrywających koronawirusa w Białymstoku. Dotychczas próbki były wysyłane do Warszawy. - Jesteśmy przekonani o tym, że takie badania będą przeprowadzane w Białymstoku w najbliższych dniach – powiedział wojewoda.



Dodał też, że działania umożliwiające wykonywanie tych badań na terenie województwa podlaskiego były podejmowane od pewnego czasu. Wymagało to dodatkowych nakładów finansowych i rozwiązania kwestii sprzętowej.



Jak zaznaczył, pomoc w tym zakresie zaoferował Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Jego władze zdecydowały o wypożyczeniu sprzętu, który pozwoli na uruchomieniu w laboratorium w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku badań wykrywających koronawirusa. To, jak wyjaśnił prof. dr hab. Marcin Moniuszko, prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, sprzęt, który służy do izolacji materiału genetycznego i wykrywania materiału genetycznego wirusa. Obecnie jest montowany. Prof. Moniuszko zaznaczył, że pierwsze testy uda się przeprowadzić w ciągu kilku dni, albo nawet kilkudziesięciu godzin.



- Niezależnie od tego wsparcia, podejmujemy aktywne działania, żeby stworzyć własne laboratorium, które wspomoże laboratorium Sanepidu – dodał prorektor.



Według danych przekazanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki na 13.03.2020 r., na godz. 18, w województwie podlaskim są 4 osoby hospitalizowane z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem, 17 osób objętych jest kwarantanną, a 390 objętych zostało nadzorem epidemiologicznym, pobrano 78 próbek do badań.

***

W ostatnich dniach zapadły decyzje o odwołaniu imprez masowych oraz zawieszeniu zajęć na uczelniach, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych do 25 marca.

Został wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego. Zawieszone zostają międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. Transport cargo działa; towary mają wyjeżdżać i wjeżdżać bez zakłóceń. Od niedzieli (15.03) przez 10 dni do Polski nie będą mogli wjeżdżać cudzoziemcy. Polscy obywatele mogą wracać do kraju; będą poddani 14-dniowej domowej kwarantannie.

W związku z zagrożeniem koronawirusem rząd zdecydował o ograniczeniu funkcjonowania centrów i galerii handlowych. Sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie będą czynne. Inaczej działać będą restauracje i bary – zamówienia możliwe tylko na wynos lub z dowozem.

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r



Małgorzata Sawicka, Małgorzata Półtorak