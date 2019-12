Przed nami sylwestrowa noc

Białystok

Mieszkańcy stolicy województwa, jak co roku powitają Nowy Rok na miejskiej zabawie sylwestrowej, która odbędzie się na Rynku Kościuszki. Gwiazdą wieczoru będzie Sarsa. Mieszkańcy obejrzą też widowiskowy pokaz laserowy. Zabawa rozpocznie się o godz. 21.30. Jako pierwsza wystąpi Marta Gałuszewska. To zwyciężczyni ósmej edycji „The Voice of Poland”. Jej najnowszy singiel nosi tytuł „Jeden dzień”.

O godz. 22.45 na scenie pojawi się gwiazda wieczoru – Sarsa. Piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów, producentka muzyczna. W 2015 roku zadebiutowała przebojem „Naucz mnie”, którego teledysk w ciągu miesiąca od ukazania się uzyskał ponad 6 mln odtworzeń i stał się najczęściej udostępnianym klipem w Polsce. Sarsa wydała trzy albumy studyjne.



Łomża

Już po raz kolejny łomżanie będą mogli wspólnie żegnać stary i witać nowy rok. We wtorek 31 grudnia na Starym Rynku odbędzie się Łomżyńska Noc Sylwestrowa. Tym razem bawić się można będzie w rytmach disco-dance i pop-rock. O godzinie 22:00 wystąpi zwycięzca sylwestrowego konkursu muzycznego - formacja MEGI, utworzona w tym roku przez Magdalenę Muczyńską i Filipa Zawadzkiego. Godzinę później, o 23.00 na scenie pojawi się dance’owa grupa D-Bomb, zdobywca przed dwudziestu laty nagrody Dance Music Award, twórca takich utworów jak: "O Ela, Ela" czy "Najbardziej dzisiaj chcę". Nowy Rok łomżanie powitają pokazem sztucznych ogni, a tuż po północy wystąpi zespół Loka, który w 2012 roku otrzymał dwie nominacje do nagrody ESKA Music Awards i wystąpił na „Koncercie trendy” podczas festiwalu TOPtrendy, wykonawca takich utworów jak "Prawdziwe powietrze" oraz "Atom miłości".



Suwałki

Mieszkańcy Suwałk powitają Nowy Rok na Placu Marii Konopnickiej. Miejski sylwester rozpocznie się o 22.00 występem Moniki Bogdanowicz. Gwiazdą wieczoru będzie Piotr Karpienia. Na scenie zobaczymy też DJ Andy Tass (godz.23.00) i Zespół Densi (godz. 23.15). W Suwałkach pokaz sztucznych ogni zastąpiono pokazem laserowym.



Wszystkim mieszkańcom regionu i ich gościom życzymy szampańskiej zabawy sylwestrowej i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!

oprac.ak

fot.pixabay