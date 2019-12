Premier Mateusz Morawiecki z wizytą w Podlaskiem

- Od starożytności mawia się, że albo znajdziemy drogę, albo ją sami wytyczymy - powiedział na placu budowy Via Baltiki w Grabowie premier Morawiecki. - Cieszę się, że tu wytyczamy nasz fragment drogi północ-południe, która biegnie od Finlandii po kraje na południu Europy.

Ważna arteria

Premier podkreślał znaczenie tej inwestycji dla województwa podlaskiego i korzyści, jakie może mieć z tej inwestycji region. Wspominał o potencjale gospodarczym, większym zainteresowaniu inwestorów rozwojem Polski północno-wschodniej, ale i województwa mazowieckiego.

- Jeszcze 12 lat temu na Podlasiu nie było ani kilometra drogi ekspresowej. Dziś jest to ponad 100 km, a z całym odcinkiem drogi S61, który powstanie w najbliższych latach, będzie to ponad 200 km dodatkowych dróg ekspresowych – wyliczał.

Obecny podczas wystąpienia premiera Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski wspominał, że duża część inwestycji drogowych możliwa jest nie tylko dzięki środkom unijnym, ale także dużemu zaangażowaniu środków pochodzących z budżetu państwa. W przypadku odcinka Stawiski-Szczuczyn połowa z 6 mld zł pochodzi właśnie ze środków krajowych.

Premier podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację Via Baltiki, podkreślając bardzo dobry nadzór nad inwestycjami ze strony Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasza Żuchowskiego. Zapowiedział też intensywne prace nad kolejnymi odcinkami dróg ekspresowych w Polsce, w tym S19, S5 czy obwodnicy Częstochowy, która niedługo będzie oddana do użytku.

Sto obwodnic na sto dni rządu

Ostatnim punktem wizyty Mateusza Morawieckiego w Podlaskiem było spotkanie z parlamentarzystami i mieszkańcami regionu. Premier nakreślił plan działań na kolejną kadencję. Zapowiedział, że na koniec pierwszych stu dni kadencji obecny rząd przedstawi projekt budowy minimum stu obwodnic.



- Będziemy kierowali się kryteriami jak najbardziej obiektywnymi, takimi jak natężenie ruchu na danej drodze, potencjał gospodarczy, koszty wybudowania – wymieniał premier. – Nie będzie żadnego przeciągania liny, które później może być uznane za niesprawiedliwe, to chcę Państwu obiecać. Jestem przekonany, że tutaj, na Podlasiu, będą one budowane również – dodał.

Premier zapowiedział też realizację programu profilaktyki zdrowotnej. - Zapobieganie jest lepsze niż leczenie – mówił Mateusz Morawiecki.



Dodał, że obecnie na służbę zdrowia rząd przeznacza 105 mld zł. - To w ciągu czterech lat naszych rządów wzrost z 70 miliardów i nawet w proporcji do szybko rosnącego PKB jest to znaczący przyrost – zaznaczył Mateusz Morawiecki.



Premier podkreślał, że w trakcie minionej kadencji zapoczątkowano cyfryzację w służbie zdrowia poprzez wprowadzenie m.in. e-zwolnienia i e-recepty. Ten proces będzie kontynuowany. Kolejnymi punktami realizowanym przez rząd jest mały ZUS i trzynasta emerytura, która - zgodnie z zapowiedzią premiera - będzie wypłacona również w 2020 r. Mateusz Morawiecki poinformował też, że rząd zabiega o zrównanie dopłat unijnych dla rolników.



Spotkanie w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim było ostatnim punktem wizyty premiera w naszym regionie. Mateusz Morawiecki podczas piątkowej wizyty (29.11) odwiedził też przejście graniczne Kużnica – Bruzgi, złożył kwiaty przy pomniku bohatera powstania styczniowego Konstantego Kalinowskiego w Mostowlanach, a także wziął udział w obchodach 189. rocznicy wybuchu powstania listopadowego w Kopnej Górze (pisaliśmy o tym - link do artykułu).

mn/ak