Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

- Notowania mówią, że bezpieczeństwo w ruchu drogowych się poprawia. Powstają coraz lepsze drogi, które spełniają wszystkie wymogi i to jest najważniejsze - powitał uczestników posiedzenia wicemarszałek Olbryś.

Po oficjalnym otwarciu spotkania oraz przedstawieniu regulaminu organizacyjnego WRBRD głos zabrali dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego - Przemysław Sarosiek z Białegostoku, Mirosław Oliferuk z Łomży i reprezentujący Suwałki Jacek Roszkowski. Przedstawili plany wydatków, które w przyszłym roku w dużym stopniu skupią się na edukacji dzieci i młodzieży w aspekcie bezpieczeństwa na drodze.

O stanie bezpieczeństwa na podlaskich drogach w roku 2019 mówił przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Wojciech Chmielewski. W porównaniu do poprzedniego roku wypadków na drodze jest mniej. O dwie osoby zwiększyła się za to liczba zabitych. W czterech powiatach odnotowano wzrost wypadków drogowych - augustowski, suwalski, sejneński oraz bielski. W pozostałych jednostkach ta statystyka spadła co przekłada się na ogólny wynik województwa. Głównymi przyczynami wypadków drogowych było nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (21,7%), a także nadmierna prędkość (19,8%).

W dalszej części posiedzenia podsumowano działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku oraz realizację Wojewódzkiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014-2020.

Podstawowym celem pracy WRBD jest realizacja przyjętego programu, który zakłada znaczące obniżenie ofiar śmiertelnych na podlaskich drogach.

bm