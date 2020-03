Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Pismo z prośbą o organizację debaty dotyczącej neutralności klimatycznej wystosowali do WRDS Andrzej Malinowski, przewodniczący Rady Dialogu Społecznego wraz z Michałem Kurtyką, Ministrem Klimatu. Członkowie Prezydium WRDS optymistycznie odnieśli się do propozycji.

- Zmiany klimatyczne w Polsce i Europie to bardzo nośny temat i to bardzo dobrze, że go nam poddano – powiedział Józef Mozolewski, przewodniczący WRDS.

Wojciech Winogrodzki, członek Rady, dodał, że „zmiany klimatyczne to ogromne wyzwanie dla władz i społeczeństwa polskiego”.

Jak wynikało z dyskusji, członkowie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, uznało za stosowne zgromadzenie jak najwięcej informacji dotyczących podnoszonej kwestii od stosownych instytucji.

Marszałka województwa reprezentował na posiedzeniu Robert Jabłoński, zastępca dyrektora Gabinetu Marszałka.

Małgorzata Sawicka