Podlaska KAS zaprasza osoby głuche i niedosłyszące na dyżur podatkowy

Dzięki wspólnej akcji KAS i PZG osoby niesłyszące i niedosłyszące uzyskają w urzędzie skarbowym zarówno pomoc w złożeniu rocznego PIT w usłudze Twój e-PIT, jak również w innych sprawach związanych z rozliczeniem PIT.

Co ważne, w ramach akcji podatnicy otrzymają pomoc, nawet jeśli nie jest to ich urząd właściwy miejscowo. Na specjalnym stanowisku komputerowym będzie można rozliczyć podatek za pomocą usługi Twój e-PIT. Aby to zrobić, trzeba mieć przy sobie ubiegłoroczny PIT i aktualne informacje o dochodach.

Podobny dyżur podatkowy odbędzie się jeszcze 2 kwietnia br.

źródło: rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku



