Po świętach POLREGIO wprowadza autobusową komunikację zastępczą na niektórych trasach

Białystok – Kuźnica Białostocka

Na trasie Białystok – Kuźnica Białostocka od 14.04 do 8.05 br. we wtorki, środy, czwartki i piątki (oprócz 1. 05) zamiast pociągów POLREGIO, odjeżdżających obecnie z Białegostoku o godz. 12:17 i 13:28 oraz pociągów odjeżdżających z Kuźnicy Białostockiej o godz. 13:28 i 15:04 zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa.

W poniedziałki i soboty oraz 1.05 pociągi będą kursowały zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy (według rozkładu pociągi te nie kursują w niedziele).

Prace modernizacyjne zostały podzielone na dwa etapy:

- od 14 do 30 kwietnia – autobusy będą kursowały na odcinku Czarna Białostocka – Kuźnica Białostocka. Na odcinku Białystok – Czarna Białostocka będzie kursował pociąg;

- od 5 do 8 maja – komunikacja zastępcza będzie obowiązywała na całej trasie, tj.

Białystok – Kuźnica Białostocka.

Z powodu trudności z dojazdem, autobusy komunikacji zastępczej nie będą obsługiwały przystanków kolejowych: Czarny Blok, Wólka Ratowiecka, Machnacz, Geniusze, a zamiast na przystanku kolejowym w Rozedrance, autobusy będą się zatrzymywały na przystanku PKS Janowszczyzna/Podkamionka.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z rozkładem jazdy przy planowaniu podróży na tej trasie, gdyż godziny odjazdów zarówno autobusów komunikacji zastępczej, jak i pociągów będą się zmieniać, a czas przejazdu będzie dłuższy od 15 do ponad 30 min.

Suwałki - Sokółka

Komunikacja zastępcza na odcinku Suwałki – Sokółka będzie funkcjonować od 14.04 do 12.06 br. we wtorki, środy, czwartki i piątki.

Wprowadzenie komunikacji zastępczej będzie dotyczyło pociągu POLREGIO obecnie odjeżdżającego z Białegostoku o godz.5:48 i pociągu odjeżdżającego z Suwałk o godz. 8:16. Obydwa pociągi kursują w dni robocze. W poniedziałki będą kursowały zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. W związku z uruchomieniem komunikacji autobusowej, czas przejazdu na trasie Białystok – Suwałki znacznie się wydłuży. Z tego powodu odjazd pociągu z Białegostoku został zaplanowany 41 min wcześniej, tj. na godz.5:07. Natomiast pociąg z Suwałk do Białegostoku w tych dniach będzie odjeżdżał 4 min wcześniej, o godz. 8:12, a przyjeżdżał do stacji końcowej ponad 50 min później, o godz. 11:16.

Z powodu trudności z dojazdem, autobusy komunikacji zastępczej nie będą obsługiwały przystanku kolejowego Balinka, a zamiast na przystankach kolejowych: Gliniszcze, Racewo, Blizna, Szczepki i Płociczno k. Suwałk, autobusy będą się zatrzymywały na przystankach PKS.

Przejazd w autobusach, oznakowanych logo POLREGIO, odbywa się na podstawie biletów kolejowych. W autobusach nie ma możliwości przewozu rowerów i wózków.

Na odcinku Białystok – Sokółka będą kursować pociągi.

Pasażerowie proszeni są o zapoznanie się z rozkładem jazdy dostępnym w gablotach na stacjach i przystankach osobowych. Informacje można uzyskać w kasach biletowych, pod numerem telefonu infolinii POLREGIO 703 20 20 20 (czynnej całą dobę) oraz w wyszukiwarce internetowej m.in. na stronach internetowych: polregio.pl i portalpasazera.pl





źródło: POLREGIO sp. z o.o. Podlaski Zakład w Białymstoku

oprac. Aneta Kursa