Nowe radiowozy ze wsparciem samorządu województwa

Marszałek Artur Kosicki podkreślał, że jednym z priorytetów obecnego zarządu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców województwa podlaskiego, a dofinansowanie wymiany pojazdów policyjnych to jedno z działań, które ma wpływa na jakość pracy policjantów.





- Policja w bardzo trudnym okresie pandemii, pokazała, że możemy na te służby liczyć, dlatego Policja może liczyć na mieszkańców i zarząd województwa podlaskiego – mówił Artur Kosicki – Dofinansowanie zakupu nowych radiowozów to w pewien sposób odwdzięczenie się za ostatnie miesiące poświęcenia, zaangażowania i ciężkiej pracy. Wiemy, jak wiele obowiązków spadło na służby mundurowe w związku z pandemią i jak doskonale się z nich wywiązano. Mogę teraz obiecać, że obecny zarząd województwa będzie kontynuował to wsparcie.





Marszałek przypomniał, że samorząd województwa wspiera też inne służby.





- Bezpieczeństwo to nie tylko dofinansowanie dla policji, ale też wsparcie dla OSP, które w ostatnich latach było rekordowe – mówił Artur Kosicki.



Dodał, że w 2019 r. samorząd województwa przekazał podlaskim OSP 2 mln zł, a w 2020 r. ponad 3 mln zł. To są rekordowe kwoty.

Jarosław Zieliński mówił jak ważne jest wsparcie samorządów dla zapewnienia bezpieczeństwa m.in. poprzez dotacje dla policji.



- Policja używa około 21 tys. samochodów w całej Polsce. One są eksploatowane codzienne, w związku z tym wymagają wymiany, kiedy stopień ich zużycia jest na tyle duży, że ze względów bezpieczeństwa powinny być wycofane - mówił Jarosław Zieliński - Policja dokonuje dużo zakupów samochodów z programu Modernizacji Służb Mundurowych, ale wciąż środków jest za mało. Dlatego cenimy każdy gest samorządu, który pozwala kupić tych pojazdów jeszcze więcej.





Za dotację na radiowozy dziękował komendant wojewódzki gen. Robert Szewc.

- Niezwykle istotne jest dla nas każde wsparcie – mówił - Oczywiście samorząd w swoich zadaniach ustawowych ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo, ale dobrze, że to bezpieczeństwo jest właściwie pojęte i zrozumiane. Tu w samorządzie województwa podlaskiego nikogo nie trzeba przekonywać jak ważna rolę w tym obszarze pełni policja.







Nowe radiowozy będą służyć policjantom z garnizonu podlaskiego w trakcie codziennej służby na rzecz lokalnej społeczności. Dzięki nim funkcjonariusze będą mieli szansę szybciej reagować na zagrożenia. Odnowienie i zwiększenie taboru samochodowego Policji oznacza poprawę warunków oraz jakości pracy policjantów, a przede wszystkim przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa, zarówno mieszkańców, jak i osób odwiedzających nasze województwo.

Koszt zakupu wozów policyjnych zostanie pokryty w połowie z programu modernizacji Policji, a w połowie ze środków pochodzących z budżetu województwa podlaskiego.



To kolejne wsparcie udzielone przez zarząd województwa Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, będące wyrazem dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców regionu. Ubiegłoroczna kwota 160 tys. zł dofinansowała zakup trzech radiowozów, które trafiły do funkcjonariuszy z Białegostoku, Suwałk i Łomży.



Emilia Malinowska/Aneta Kursa

fot.: Anna Augustynowicz