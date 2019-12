Najlepsze pomysły w konkursie Technotalenty 2019

Od 10 września do 22 października można było zgłaszać indywidualnie lub zespołowo projekty na różnych etapach rozwoju. W tym roku 119 uczestników zgłosiło 55 projektów ocenianych przez 6 kapituł konkursowych. Pula przyznanych nagród wyniosła w tym roku 53 tys. zł.

Prace można było zgłaszać w czterech kategoriach głównych oraz dwóch uczelnianych. Dodatkowo wybrany został najlepszy projekt uczniowski, nagroda trafiła także do nauczyciela - opiekuna.

W kategorii Design nagrodę zdobył dr inż. Jan Godlewski z Wydziału Architektury PB z projektem Hex. Hex to sprężynujące siedzisko, które korzystnie wpływa na zdrowie użytkownika, a dzięki swojej konstrukcji wymusza utrzymanie prawidłowej postawy w trakcie siedzenia.

- W swoim życiu zawodowym realizuję dwa rodzaje projektów: koncepcyjne, czyli nieposiadające zleceniodawcy w momencie projektowania i wdrożeniowe, czyli na zamówienie firmy. I te koncepcyjne pochodzą - tak górnolotnie mówiąc - z serca. Hex jest właśnie takim projektem, eksperymentalnym, na granicy możliwości wdrożeniowych i ekonomicznych - mówi wykładowca na Wydziale Architektury PB.

W kategorii Wyzwanie Społeczne laureatem została Anna Jankowska z pomysłem kabin cichej medytacji, które umożliwiają kilkudniowy pobyt w otoczeniu natury, wyciszenie się i czas po prostu na „myślenie”. Projektowane budynki umożliwiają konteplację natury na trzech różnych poziomach, wpływając na różne zmysły.

W kategorii Biznes nagrodę przyznano telemedycznej platformie internetowej wspomagającej pracę placówek w długoterminowej opiece geriatrycznej, którego autorami są studenci kierunku inżynieria biomedyczna na Wydziale Mechanicznym PB: Adrian Ołów i Marcin Warpechowski. Ich projekt to aplikacja internetowa, która ma połączyć we wspólnym działaniu lekarza, pielęgniarkę i rodzinę pacjenta, wymagającego domowej opieki geriatrycznej.

W kategorii Technika zwyciężył zespół Joanny Potaś i Jagody Tomaszuk. Ich projekt to opracowanie nośnika przeznaczonego do leczenia stanów przednowotworowych, takich jak liszaj płaski błony śluzowej jamy ustnej, metodą fotodynamiczną. Przyznano im został także tytuł Technotalentu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2019.

W kategorii Technotalent Politechniki Białostockiej nagrodzono komunikator do komunikacji alternatywnej - pracę Mateusza Sumorka, studenta drugiego roku na Wydziale Elektrycznym.

- Dostępne obecnie na rynku komunikatory mowy alternatywnej są często niedostosowane do potrzeb osób mających problemy z mówieniem. Są zbyt skomplikowane, trudne w obsłudze. Moje urządzenie jest uproszczeniem istniejących już rozwiązań do absolutnego minimum, a przy tym jest tańsze - mówił Mateusz Sumorek. - Projekt realizuję we współpracy z terapeutami ze Szkoły Podstawowej Nr 46 w Białymstoku (placówka dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością). To oni poprosili o skonstruowanie takiego urządzenia, pokazali mi wady komunikatorów dostępnych na rynku i powiedzieli, czego potrzebują – wyjaśniał.

Zwycięzcami projektu uczniowskiego zostali Jakub Kulesza i Marcin Falkowski z propozycją urządzenia poprawiające bezpieczeństwo pracowników korzystających z drabin przystawnych.

Pełna lista laureatów wraz z opisem ich projektów w załączniku poniżej.

Projekty, które są zgłaszane do konkursu Technotalenty mają szansę być dostrzeżone przez otoczenie biznesowe, przejść ocenę przedsiębiorców i funduszy inwestycyjnych, a także zyskać wsparcie w komercjalizacji.

Więcej o konkursie: http://technotalenty.pl/

Źródło: Fundacja Tachnotalenty, Politechnika Białostocka / oprac. mn

Fot. Fundacja Technotalenty