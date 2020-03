Kucharze z całej Polski gotowali w Supraślu

To pierwszy ogólnopolski konkurs kulinarny w naszym regionie. Oparty o jego smaki i niezwykle emocjonujący. To dzięki formule „black box”. W czarnych skrzynkach do ostatniego momentu ukryte były produkty, z których kucharze mieli wyczarować po 6 talerzy dla komisji konkursowej.



- W tej formule żaden z uczestników nie wie co dostanie i to bardzo wyrównuje szanse – powiedział Krzysztof Półtorak, jeden z uczestników kulinarnych zmagań, szef kuchni białostockiej restauracji Kawelin. - Nas zaskoczył brak mąki. To są smaki Podlasia, więc założyliśmy, że ziemniaki, kasza, mąka, to podstawa. Okazało się, że tej mąki nam zabrakło i już to troszeczkę pokrzyżowało nam plany.



Dwusobowy zespół Krzysztofa Półtoraka przygotował różne części kurczaka, przyrządzone rozmaitymi sposobami, działając w oparciu,o coraz bardziej popularną zasadę „zero waste”. O ile formuła „black box” była sposobem na kreatywność, tak ugotowanie dania, na konkursowej niewielkiej przestrzeni, stało się wyzwaniem.



- We własnej kuchni lepiej się gotuje, bo zna się własny zakątek, piec, czasem różnica kilku stopni robi różnicę – mówił tuż po serwisie szef kuchni w Kawelinie.



Komisja konkursowa wybrała trzy najlepsze dania, oceniając nie tylko smak przygotowanych potraw, ale także zastosowane techniki gotowania i organizację pracy na stoisku.



- Kreatywność, inspiracja, naprawdę przebogactwo smaków, nie spodziewałem się, że z naszych regionalnych produktów, które na co dzień używamy w naszej kuchni, można zrobić takie potrawy – mówił tuż po degustacji przygotowanych dań wicemarszałek Stanisław Derehajło.



Podkreślił też, że cieszy się, iż pierwszy taki konkurs kulinarny rozgrywany jest w województwie podlaskim, a kucharze zmagają się w oparciu o produkty z naszego regionu.



Pomysłodawcą podlaskich kulinarnych zmagań jest Artur Lenczewski, szef kuchni w Restauracji 5 Dębów w Supraślu.



- Spotkaliśmy się, żeby promować kuchnię podlaską. To są dobre i wysokiej jakości produkty. Trzeba je pokazać całej Polsce – zaznaczył organizator.



Wobec sukcesu pierwszej edycji konkursu – powstały ambitne plany na przyszłość. Jeśli się spełnią, „Smaki Podlasia” staną się cykliczną imprezą. Konkurs docelowo ma być wydarzeniem dwudniowym, gdzie pierwszego dnia będą walczyć kucharze profesjonaliści, a drugiego uczniowie szkół gastronomicznych i, być może, koła gospodyń wiejskich.



Małgorzata Sawicka