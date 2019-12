Kto śpiewa, modli się dwa razy

– Za to, że mamy tu w naszym województwie, w Łomży, przedsięwzięcie dla tego wspólnego dobra , bardzo dziękuję. Jestem szczęśliwy, że mogę tu być wśród was, dostać zastrzyk waszego entuzjazmu i wspólnie śpiewem chwalić Boga – powiedział Marek Olbryś, odnosząc się do Gali Dobra Wspólnego w Warszawie, w której uczestniczył w tym tygodniu.

Przekazując podarunki od zarządu województwa, zadeklarował chęć wsparcia organizacji Przeglądu w przyszłych latach.

– I nie chodzi tylko o to, że byłoby organizatorom łatwiej. Dla samorządu województwa podlaskiego byłaby to wtedy jeszcze lepsza okazja, by poznać, zgromadzić i podziękować ludziom o wielkich sercach, pracownikom i wolontariuszom tych instytucji i organizacji, w których oddają „serducho” i całych siebie do dyspozycji drugiego człowieka – podkreślił.

– Jeżeli ktoś śpiewa, to dwa razy się modli. Kierujemy te modlitwy z Łomży i Ziemi Łomżyńskiej w niebo. Myślę, że nas tam dobrze słyszą – powiedział Krzysztof Jankowski, dyrektor DPS Łomża, a zarazem prezes stowarzyszenia Pomocna Dłoń przy DPS w Łomży.

Podkreślił też, że łomżyński przegląd ma już faktycznie charakter ogólnopolski, bo zaangażowane są inne województwa: mazowieckie i warmińsko-mazurskie. Zasadniczym motywem jest piosenka religijna, ale biorą w nim udział także zespoły wykonujące formy dramatyczne czy kabaretowe.

Przegląd Piosenki Religijnej, w którym biorą udział podopieczni m. in. domów pomocy społecznej dla młodzieży i dorosłych, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej i innych podobnych jednostek, narodził się z inicjatywy Franciszka Chrzanowskiego, wieloletniego dyrektora DPS w Łomży. Jego inicjator obecnie jest już na emeryturze, ale zasiadł na widowni i oglądał na scenie reprezentantów placówek z Łomży, Szumowa, Grajewa, dwóch z Augustowa, Bramek, Garbar, Czerewek, Mocieszy, Jałówki, Białowieży, Białegostoku, Suwałk, Nasielska, Brańska, Tykocina, Ostrołęki, Nowej Wsi Ełckiej, Siemiatycz, Kowali Oleckich, Giżycka, Choroszczy, Kownat, Ukty. Łącznie zgłoszonych zostało 27 uczestników z województwa podlaskiego, ale także mazowieckiego oraz warmińsko-mazurskiego.

XVIII Przegląd Piosenki Religijnej DPS w Centrum Kultury w Łomży odbył się pod patronatem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego i prezydenta miasta Mariusza Chrzanowskiego. Hierarchów biorących udział w rekolekcjach w Częstochowie reprezentował ksiądz Jarosław Kotowski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.

- Dziękujemy za to, że to jest przegląd piosenki religijnej, bo przecież wiele innych odmian muzyki o innym charakterze też mogłoby nas tu zgromadzić i dobrze byśmy się czuli. Myślę jednak, że odnajdujemy wszyscy nasz los, nasze trudy i radości właśnie w tych piosenkach religijnych – stwierdził.

Wicestarosta Maria Dziekońska zauważyła, że Przegląd w istocie można uznać za rekolekcje przed okresem Adwentu.

- Ten sposób przekazywania emocji, radości, artyzm, jaki prezentujecie zawsze robi ogromne wrażenie – powiedziała.

Oficjalnego otwarcia Przeglądu dokonali Jan Olszewski, przewodniczący Rady Miejskiej Łomży wraz z dyrektorem Krzysztofem Jankowskim. A potem przez kilka godzin uczestnicy grali i śpiewali Panu i sobie nawzajem. Nagród za najlepsze występy nie było, a figurki aniołów wykonane przez łomżyńskich podopiecznych DPS otrzymali po prostu wszyscy.

mg/oprac. ms