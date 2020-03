Jubileuszowy rok Grajewa! Miasto ma już 480 lat

- W imieniu samorządu województwa, w imieniu marszałka Artura Kosickiego i wszystkich radnych, a przede wszystkim obecnej tu pani Wandy Mieczkowskiej składam podziękowania za wiele lat pracy dla dobra wspólnego – mówił Marek Olbryś - Liczę, że w przyszłości Grajewo będzie się bardzo dobrze rozwijało Z nostalgią wspominam czas, gdy razem tworzyliśmy województwo łomżyńskie, ale w nowych uwarunkowania administracyjnych możemy również wypełniać swoje marzenia i żądania co do jakości życia. Myślę, że Grajewo ma przed sobą dobrą przyszłość zwłaszcza, że nasz rząd, moja formacja polityczna, stwarza takie warunki. Korzystajmy z nich. Bądźmy dumni z tego, kim jesteśmy i realizujmy zamierzenia. żebyśmy byli zadowoleni z tego, co robimy – dodała marszałek.

W uroczystości wzięli też udział m.in. podlascy parlamentarzyści, samorządowcy z całego regionu, a także zasłużeni grajewianie.

Rys historyczny Grajewa przedstawił dr Tomasz Dudziński, który otworzył kilka „Kart z historii miasta”. Wyjaśnił m.in. pochodzenie nazwy miasta. Jak się okazuje „Graj, Ewo!” nie ma pochodzenia biblijnego.

- To legenda nie mająca nic wspólnego z faktami. Tak naprawdę nazwa wywodzi się od Jaćwingów, którzy w ten sposób nazywali starorzecze lub jeziorzysko. Z czasem pojawiły się określenie „Grajwy”, skąd już prosta droga do Grajewa – mówił historyk.

Do ciekawostek podkreślanych przez Tomasza Dudzińskiego należy m. in. wielokulturowy charakter Grajewa (sesja odbywała się w dawnej synagodze) czy posiadania posła już w początkach odrodzonej w 1918 roku Polski. Był nim szewc Jan Zyskowski.

Podczas sesji inaugurującej rok jubileuszowy mówiono nie tylko o historii. Przewodnicząca Rady Miasta Halina Muryjas-Rząsa i burmistrz Dariusz Latarowski przedstawili aktualny stan miasta i zamierzenia rozpisane aż do jubileuszu 500-lecia w 2040 roku. Dariusz Latarowski swoją prezentację określił jako „Grajewo 4.8.0”, perspektywie „5.0.0”. Plany rozpisał na 20 „wyzwań”, wśród których jest m. in. gazyfikacja miasta łącznie z produkcją w miejskiej ciepłowni energii elektrycznej z wykorzystaniem właśnie tego paliwa. Powstaną nowe ulice „otwierające” tereny pod inwestycje i budownictwo mieszkaniowe.

Grajewska Rada Miasta przyjęła też jednomyślnie uchwałę oddającą hołd dawnym mieszkańcom.

Maciej Gryguc

oprac.Aneta Kursa