Drogowcy przeanalizują wariant obwodnicy Augustowa zgłoszony przez burmistrza

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku i Ministerstwo Infrastruktury włącza wariant budowy obwodnicy Augustowa zgłoszony przez mieszkańców i burmistrza do procedury budowy obwodnicy miasta.

W listopadzie 2019 r. premier Mateusz Morawiecki ogłosił rządowy plan budowy w całym kraju 100 obwodnic. W naszym regionie, w ramach programu ma powstać pięć tras – w Zambrowie, Suchowoli, Sztabinie, Białobrzegach i Augustowie.

Największy sprzeciw mieszkańców i samorządowców wzbudziły warianty zaproponowane przez drogowców dotyczące trasy augustowskiej. Mirosław Karolczuk, burmistrz Augustowa przedstawił wariant dłuższy, ale omijający miasto „szerokim łukiem”. Dzięki wsparciu samorządu województwa i przychylności GDDKiA „wariant burmistrza” zostanie poddany formalnej analizie.

- Po tym jak burmistrz miasta zwrócił się do nas i do GDDKiA, podjęliśmy działania, aby rozwiązanie zgodne z wolą mieszkańców było wzięte pod uwagę i aby zaproponowany przez samorządowców wariant był formalnie analizowany w ramach prac nad obwodnicą Augustowa. Udało się – mówił marszałek Artur Kosicki - Wariant burmistrza będzie włączony do procedury, tak aby znaleźć jak najlepsze rozwiązanie pod względem środowiskowym i społecznym.

Jak podkreślał burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk, sześć wcześniej zaproponowanych wariantów wzbudziło ostry sprzeciw augustowian.

- Ich realizacja oddzieliłaby mieszkańców miasta od jeziora Sajno, na cenne tereny środowiskowe i turystyczne wróciłby hałas – mówił Mirosław Karolczuk – Wariant przedstawiony przez nas to kompromis, który pozwala zachować cenne przyrodniczo i turystyczne obszary Augustowa, a jednocześnie pozwala zrealizować decyzję o modernizacji drogi krajowej nr 16 i podniesienie jej nośności do takiej, która pozwoli żeby jeździły nią TIR-y.

Wariant przedstawiony przez burmistrza jest prawie trzykrotnie dłuższy od tras zaproponowanych pierwotnie – wynosi ok. 17 km. Ale jak podkreśla dyrektor Borzuchowski, koszt budowy nie musi być dużo wyższy, jak wskazywałaby na to długość drogi.

- Jednostkowy koszt budowy kilometra trasy według wariantu burmistrza, będzie niższy. Wynika to m.in. z faktu oddalenia trasy od jezior, czyli lepszych warunków gruntowych i położenia na terenach należących do skarbu państwa – mówił dyrektor GDDKiA.

Wojciech Borzuchowski podkreślił, że prawdopodobieństwo wyboru wariantu burmistrza jest duże, ale może wiązać się z przesunięciem zakończenia inwestycji.

Według szacunków prace nad nowym wariantem przedłużą pierwotnie planowane terminy odbioru poszczególnych fragmentów dokumentacji o rok.

W spotkaniu prasowym dotyczącym budowy obwodnicy Augustowa wzięli też udział Paweł Wnukowski, radny wojewódzki i Dariusz Ostapowicz radny Miasta Augustów.



Konferencję na język migowy tłumaczył Maciej Pastusiak.

***

Rozbudowa obwodnicy Augustowa jest częścią zadania obejmującego modernizacje całej drogi krajowej nr 16. Trasa ma zostać poszerzona do 7 m oraz zyskać nośność 11,5 ton, co pozwoli uruchomić cięższy ruch.

Głównym celem rozbudowy obwodnicy Augustowa jest uniknięcie przejazdu ciężkiego transportu przez miasto. Po przeprowadzeniu przetargu na wykonanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wybrano wykonawcę - firmę Value Engineering. Umowa wraz z analizą i prognozą ruchu została podpisana 04.12.2019 r.

W grudniu 2019 r. firma Value Engineering przedstawiła pierwszych sześć wariantów przebiegu południowo – wschodniej obwodnicy Augustowa o średniej długości około 6,5 km. Dalszy zakres prac przedstawia się następująco:

odbiór dokumentacji w zakresie uproszczonego Studium Korytarzowego - II kw. bieżącego roku,

odbiór Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej- I kw. 2022,

złożenie wniosku o decyzję środowiskową w II kwartale 2022 roku,

przetarg w systemie P&B - III kw. 2024,

umowa z wykonawcą w systemie P&B – I kw. 2025,

realizacja 2026-2028.

Aneta Kursa/Bartłomiej Modzelewski