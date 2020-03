„Bez Was nie będzie rozwoju województwa” – spotkanie z przedsiębiorcami w Kolnie

Celem konferencji było przybliżenie przedsiębiorcom zasad uzyskania pomocy publicznej, wsparcia działania firm ze strony Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców czy wsparcia rozwoju przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Na zaproszenie Andrzeja Dudy, burmistrza Kolna, oraz Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., spotkali się w Kolnie przedsiębiorcy oraz samorządowcy powiatu kolneńskiego.

- Dzięki temu, że zatrudniacie ludzi i dzięki Waszym podatkom możemy rozwijać się jako samorząd – powiedział otwierając konferencję burmistrz Kolna. - Staramy się intensywnie wspierać Waszą działalność oddając m.in. do zagospodarowania tereny inwestycyjne, byście mogli rozwijać swoje biznesy i tworzyć nowe miejsca pracy – mówił.

„Bez Was nie będzie rozwoju naszego województwa”

Obok wojewody Bogdana Paszkowskiego, który przybliżył działania administracji rządowej odnośnie realizowanych i planowanych w najbliższej przyszłości inwestycji drogowych związanych głównie z Via Balticą, o działaniach samorządu województwa mówił także Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

- Jesteśmy na etapie aktualizowania strategii rozwoju województwa podlaskiego. Przedsiębiorczość i gospodarka będzie priorytetem tej strategii. To jest punkt wyjścia dla nowego regionalnego programu operacyjnego w kolejnej perspektywie 2021-2027, gdzie ulokujemy nowe pieniądze dla Was jako przedsiębiorców – mówił marszałek do zebranych.

Przypomniał też, że tylko w ubiegłym roku (2019 r.) na zadania stricte inwestycyjne zostało przekazanych ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego ponad 100 mln zł.

Wspomniał również o projekcie promocji gospodarczej województwa, którego celem nie będzie tylko pozyskiwanie zewnętrznych inwestorów, ale także promocja rodzimego biznesu.

- Dążymy do tego, żeby gospodarka była naszym celem. Bez Was nie będzie rozwoju naszego województwa – zakończył.

W dalszej części spotkania głos zabrali także Wojciech Kierwajtys, Wiceprezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Inwestycyjnej, który przybliżył możliwości wsparcia ze strony Strefy, Dyrektor Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Białymstoku - Szczepan Barszczewski oraz Dyrektor Rozwoju podlaskiego oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego - Izabela Domanowska.

Marcin Nawrocki