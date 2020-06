XXXV edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej rozstrzygnięta!

Etap podstawowy OWE przeprowadzony został 10 stycznia br. w 45 szkołach ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego. Wzięli w nim udział wszyscy chętni uczniowie (łącznie 880 osób). Trzech najlepszych uczniów z każdej szkoły, którzy uzyskali co najmniej 80% prawidłowych odpowiedzi, zostało zakwalifikowanych do etapu okręgowego. Udało się to 68 osobom.

W związku z ogłoszeniem stanu pandemii z powodu choroby COVID-19 w naszym kraju, etap centralny Olimpiady został odwołany, zaś etap okręgowy, decyzją Głównego Komitetu OWE, przeprowadzony został w innowacyjnej formie. Warunkiem udziału w eliminacjach było przygotowanie przez ucznia samodzielnej pracy badawczej na temat: „Oceń i wskaż, która dziedzina ochrony środowiska w miejscu Twego zamieszkania, wymaga pilnych działań oraz podaj praktyczny plan naprawczy, zmierzający do korzystnych zmian.”

W regulaminowym terminie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku wpłynęły prace 24 uczniów z 15 szkół. Zostały w nich poruszone bardzo różnorodne kwestie środowiskowe, m.in.: problemy z gospodarką odpadami, zanieczyszczeniem powietrza i wód, skutki suszy i niewłaściwej gospodarki wodą, negatywne oddziaływanie rolnictwa na środowisko naturalne, ochrona cennych zasobów przyrodniczych oraz niezbędność ciągłego podnoszenia świadomości społeczeństwa w tym zakresie.

Prace zostały one ocenione przez członków Wojewódzkiego Komitetu OWE według jednolitych w całym kraju kryteriów przygotowanych przez Główny Komitet OWE. Wyniki ujęto w poniższej tabeli.

Autorzy najlepszych siedmiu prac z każdego województwa otrzymują tytuł finalisty XXXV OWE, co otwiera im drogę do przywilejów przyznanych przez ponad 60 uczelni wyższych z całego kraju, m.in. zwolnienie lub przyjęcie bez egzaminów. Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty przesłane będą przez Główny Komitet OWE każdemu finaliście listem poleconym, na adres do korespondencji podany w formularzu zgłoszenia pracy.

W celu uzyskania szczegółowych, indywidualnych informacji o ocenie prac, należy kontaktować się z Departamentem Ochrony Środowiska UMWP: tel. 85 66 54 597, e-mail: agnieszka.kowalewska@wrotapodlasia.pl

Lp. Szkoła Ilość zgłoszonych prac Uczniowie z tytułem finalisty 1 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

w Białymstoku 1 - 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3

III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego

w Białymstoku 2 - 3 IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida

w Białymstoku 1 - 4 VI Liceum Ogólnokształcące

im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku 2 - 5 Akademickie Medyczne Liceum Ogólnokształcące

w Białymstoku 1 1 6 Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia

w Białymstoku 2 - 7 Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7

w Łomży 1 - 8 Zespół Szkół Nr 1 III Liceum Ogólnokształcące

im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach 2 1 9 Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie 1 - 10 Technikum Leśne w Białowieży 3 2 11 Zespół Szkół Ogólnokształcących

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie

w Hajnówce 1 - 12 II Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce 3 1 13 Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące

im. Komisji Edukacji Narodowej w Siemiatyczach 1 - 14 Zespół Szkół im. Gen. Nikodema Sulika Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Białostockiej 2 1 15 I Liceum Ogólnokształcące Stanisława Konarskiego

w Zambrowie 1 1

Poniżej slajdy ze zwycięskiej pracy pt.: „Ochrona i gospodarowanie zasobami wody w Hajnówce” wykonanej przez uczennicę II LO z DNJB w Hajnówce:

oprac. Małgorzata Sawicka