„Wiadra pełne miłości” w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej

Wraz z nową pora roku zwierzęta rozpoczynają migrację i kierując się instynktem wędrują do miejsc rozrodu. Niestety coraz częściej na swojej drodze napotykają ruchliwe drogi, na których masowo giną. Sytuacja ta jest szczególnie groźna i może doprowadzić do zaniku lokalnych populacji płazów ponieważ dotyczy przede wszystkim osobników dorosłych, które nie mają szansy przystąpić do rozrodu.

PKPK dba o bezpieczeństwo tych zwierząt w 2 lokalizacjach - pomiędzy miejscowościami Studzianki-Zapieczki oraz w Supraślu. Zabezpieczenie tras migracji polega na ustawieniu barier ochronno-naprowadzających tzw. płotków wzdłuż kolizyjnych odcinków dróg co uniemożliwia wejście płazów na jezdnię. Przy płotkach wykopywane są wiaderka, do których wpadają wędrujące zwierzęta. Po oznaczeniu przynależności gatunkowej są one przenoszone na drugą stronę drogi zgodnie z kierunkiem migracji gdzie mogą bezpiecznie kontynuować podróż.

Warto przypomnieć, że płazy stanowią bardzo ważny element łańcucha pokarmowego, funkcjonując na jego szczeblach zarówno jako drapieżniki i ofiary. Dorosłe osobniki wszystkich przedstawicieli tej gromady są zwierzętami mięsożernymi i bardzo żarłocznymi, przez co pełnia rolę naturalnego regulatora liczebności różnych grup bezkręgowców w tym owadów uznawanych za szkodniki.



Źródło: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Fot. Sebastian Łupiński