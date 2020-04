Webinaria i szkolenie on-line dla zainteresowanych Programem LIFE 2020

Webinaria, które odbędą się w dn. 28-29 kwietnia, będą dotyczyły przygotowania fiszek projektowych w Podprogramie LIFE na rzecz środowiska oraz wymagań stawianych projektom LIFE w naborze 2020. Wezmą w nich udział przedstawiciele KE: NAT Maja Mikosińska – odpowiedzialna w agencji KE zajmującej się LIFE (EASME) za projekty przyrodnicze oraz ENV: Małgorzata Piecha – koordynator projektów środowiskowych w EASME, a także monitorzy projektów LIFE: NAT Marta Kaczyńska i ENV Zbigniew Karaczun.



Przedstawiona zostanie metodyka przygotowania projektu LIFE, zakres informacji przedstawianych w koncepcji/wniosku. Omówione zostaną też nowe rozwiązania wprowadzone przez NFOŚiGW w krajowym systemie współfinansowania projektów LIFE. Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie NFOŚiGW - link do artykułu.



Information & Networking Day 2020



30 kwietnia zaś odbędzie się e-szkolenie "LIFE Information & Networking Day 2020". To wydarzenie dla polskich wnioskodawców planujących złożenie wniosku w tegorocznym naborze LIFE. Rejestracja trwa do 25 kwietnia. Szczegóły można znaleźć na stronie NFOŚiGW - link do artykułu.



Bieżące informacje nt. Programu LIFE:



W załączeniu znajdują się infografiki NFOŚiGW dot. Programu LIFE dla środowiska (droga od pomysłu do realizacji), Programu LIFE dla klimatu (krok po kroku do dofinansowania) oraz nowości w LIFE od NFOŚiGW (dofinansowanie dla wszystkich do 95%, pożyczka na koszt niekwalifikowany, skrócenie czasu rozpatrywania wniosku, ułatwienia we wnioskowaniu o krajowe wsparcie oraz porady eksperckie na etapie przygotowania aplikacji).

Szczegóły dostępne są na stronie Krajowego Punktu Konsultacyjnego LIFE - link do witryny.

***

Program LIFE to jedyny program Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Budżet na lata 2014-2020 jest wyższy niż kiedykolwiek – wynosi 3,46 mld euro dla wszystkich krajów UE.



źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oprac. Anna Augustynowicz