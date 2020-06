Światowy Dzień Środowiska to najważniejsza i najszerzej obchodzona inicjatywa na rzecz naszej planety. Ustanowiono go w 1972 r. podczas Konferencji Sztokholmskiej. Obchodzony corocznie w ponad 100 państwach ma na celu przypomnienie głównych haseł konferencji, dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata.

Podczas finałowej sesji w Sztokholmie uczestnicy ogłosili, że:

„Człowiek jest zarówno elementem przyrody, jak i siłą sprawczą kształtującą otoczenie, które go utrzymuje przy życiu i inspiruje go do intelektualnego, moralnego, społecznego i duchowego rozwoju. (...) Oba aspekty środowiska człowieka: naturalne i stworzone przez człowieka, mają zasadnicze znaczenie dla jego dobrego samopoczucia i korzystania z podstawowego prawa człowieka – prawa do życia jako takiego”. /Deklaracja Sztokholmska Konferencji Narodów Zjednoczonych o Środowisku Człowieka, 16 czerwca 1972 r., U. N. Doc. A / .CONF.48 / 14 / Rev.1 at 3 (1973)/

Światowy Dzień Środowiska jest więc świętem UN Environment, celebrowanym corocznie na pamiątkę ustanowienia Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Środowiska i po raz pierwszy obchodzony był na całym świecie w roku 1974 pod globalnym hasłem "Only One Earth" (Ziemia jest tylko jedna).

źródło: wikipedia.org

oprac. Anna Augustynowicz