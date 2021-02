Sortownia w Studziankach wykreślona z listy instalacji komunalnych

Sortownia w Studziankach mieści się na terenie gminy Wasilków. Zarządcą jest prywatna firma. Od 2012 r. dochodziło tam do wielu pożarów, a kontrole wykazywały liczne nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Zamknięcia kłopotliwego zakładu domagali się też mieszkańcy gminy Wasilków, obawiający się o swoje bezpieczeństwo i zdrowie.



W połowie października 2018 r. Marszałek Województwa Podlaskiego cofnął pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do przetwarzania i gromadzenia odpadów CIGO w Studziankach. Decyzję tę podtrzymało też Ministerstwo Środowiska. Jednak jej wykonanie wstrzymał sąd, nakazując ponowną analizę sprawy. Spółka nadal funkcjonowała, a w ciągu kolejnych kilkunastu miesięcy na terenie zakładu znowu dochodziło do poważnych pożarów.



W lutym ub.r. Ministerstwo Klimatu podtrzymało decyzję marszałka województwa o cofnięciu spółce pozwolenia na przetwarzanie i gromadzenie odpadów. Decyzję o wykreśleniu z listy funkcjonujących instalacji komunalnych w województwie podlaskim CIGO w Studziankach marszałek Artur Kosicki wydał w grudniu 2020 roku. Spółka zarządzająca zakładem odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jednak SKO utrzymało decyzję marszałka w mocy.

oprac.: Aneta Kursa/red.Marcin Nawrocki

fot.: Małgorzata Sawicka/archiwum UMWP