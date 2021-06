Rzeźby w Puszczy Knyszyńskiej dzięki polsko-francuskiej współpracy lokalnych grup działania

W spotkaniu wzięli udział organizatorzy, partnerzy i inicjatorzy przedsięwzięcia pn: „Wyobraźmy sobie nietypowe przystanie w lesie”.

Projekt został zainspirowany istniejącym na terenie francuskiej lokalnej grupy działania - „Lasem sztuki współczesnej”. I w ramach wymiany doświadczeń postanowiono stworzyć coś podobnego w Puszczy Knyszyńskiej.

Partnerami projektu po stronie francuskiej są: GAL Haut Lande d’Armagnac, Parc Naturel Regional Lande de Gascogne oraz Stowarzyszenie „La Foret d’Art Contemporain”.

Podczas spotkania swoje plany związane z realizacją tego przedsięwzięcia przedstawił Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

- Do tej pory mam niezapomniane wspomnienia z wizyty we Francji. Natchnęła mnie dwoma pomysłami. Pierwszy to urozmaicenie naszej turystyki rodzimej. A drugi pomysł to stworzenie inkubatora artystycznego w Supraślu, o którym, jak myślę, niedługo będziemy rozmawiać - zapowiedział wicemarszałek.