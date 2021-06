Rowerowa wycieczka ornitologiczna po Biebrzańskim Parku Narodowym

Wycieczka rozpoczyna się o 7.00, wszyscy uczestnicy spotykają się przed siedzibą Biebrzańskiego Parku Narodowego, Osowiec - Twierdza 8 – tam rozpoczyna się trasa rowerowa, która potrwa trzy i pół godziny.

Przewidziana jest wycieczka przez Osowiec, Wólkę Piaseczną, Goniądz i powrót do miejsca spotkania. Do przebycia jest ok. 20 km. Organizatorzy nie zapewniają prowiantu na ognisko. Należy także przyjechać swoim rowerem. Zgłoszenia można dokonać dzwoniąc pod numer telefonu: (085) 738 30 09.

źródło: Biebrzański Park Narodowy

oprac.: Paulina Tołcz

fot.: Kamil Timoszuk