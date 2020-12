Rekolekcje adwentowe w duchu „zero waste” – 7-9.12

Czas przedświąteczny stwarza wiele okazji, by przeżyć swoje ekologiczne nawrócenie. To dobry moment, by dobrze zaplanować wigilijny jadłospis – w stylu zero waste, nie wyrzucając nic do kosza. Podczas świątecznych porządków można skorzystać z naturalnych środków czyszczących. Prezenty warto zrobić własnoręcznie i zapakować w papier, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na potrzebujących. Powinny być symbolem radości, a nie najważniejszym elementem wigilijnej wieczerzy.

– Adwent to piękny czas, by przemienić swoje serca, dlatego w ramach projektu Caritas Laudato si proponujemy kilka inicjatyw, z których można zaczerpnąć inspiracje do głębszego przeżywania świąt – mówi Dominika Chylewska z projektu Caritas Laudato si.

Rekolekcje adwentowe w duchu „zero waste”

„Posłuchaj Słowa Bożego i przygotuj się, by dobrze przeżyć Boże Narodzenie. Takie, w którym najważniejszy będzie Jezus Chrystus. Ważniejszy niż przedświąteczne porządki, drogie prezenty i przepisy kulinarne. Przesłanie encykliki Laudato si skłania nas do odkrywania prawdy i uważności” - tak Caritas zachęca do udziału w rekolekcjach.

Wydarzenie odbywa się u Kapucynów w Warszawie, ul. Miodowa 13 oraz online. Szczegóły można znaleźć w opisie wydarzenia na Facebook'u.

Prowadzą:

• br. Szymon Janowski OFMCap, autor książki „Wrak Ewangelii”, podcastów i filmów;

• br. Cordian Szwarc OFM, Animator Krajowy Caritas Laudato si;

• gościnnie: Piotr Abramczyk, Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska.



Dodatkowo, w ramach inicjatywy Caritas przygotowała kalendarz adwentowy z wyzwaniami ekologicznymi na każdy dzień.





źródło i grafika: Caritas

oprac. Anna Augustynowicz