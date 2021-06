O ochronie przyrody wiedzą niemal wszystko. Finaliści olimpiady ekologicznej nagrodzeni przez marszałka

Uczestnictwo w Olimpiadzie to nie tylko nauka w szkole. Wymaga dużo samodzielnego nakładu pracy, ale przede wszystkim pasji.

Jak zaznaczył wicemarszałek, wygrana w olimpiadzie to nie tylko satysfakcja.

W etapie okręgowym OWE, który odbył się pod koniec maja br., rywalizowało 26 osób. Autorzy najlepszych siedmiu prac uzyskali tytuł finalisty XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej i reprezentowali Podlaskie w eliminacjach krajowych. To właśnie oni otrzymali plecaki, namioty i torby z akcesoriami przydatnymi do nauki na poniedziałkowym spotkaniu.

Karol Aleksander Cwalina z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku to finalista okręgowy i jednocześnie laureat 6. miejsca szczebla krajowego Olimpiady.

W trakcie spotkania zaprezentował swoją pracę pt. „Białystok palimpsestem dla przyszłych pokoleń?”.

- Najcięższe było przygotowanie pracy badawczej. To były trzy intensywne tygodnie - zbieranie informacji, robienie zdjęć i sklejanie tego wszystkiego w całość - opowiadał. - Chodziło o to, żeby pokazać, co Białystok i najbliższe okolice robią w temacie ochrony środowiska, a co jeszcze można dla niego zrobić lepiej.