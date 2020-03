Nowe terminy sprawozdawczości odpadowej

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

 Został przesunięty termin do dnia 30 czerwca 2020 r. na składanie sprawozdań!

Niniejszy obowiązek dotyczy podmiotów wymienionych w art. 73, art. 74a i art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 r. poz. 701 ze zm.), takich jak:

wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie

wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w ustawie

przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a

wprowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie

wprowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie

wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel;

wprowadzający baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie

organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie

wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:

zbierania odpadów,

przetwarzania odpadów

- obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Wszystkie ww. sprawozdania winne być składane za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Jednocześnie informujemy, że w sprawach dotyczących rozwiązań technicznych oraz funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) należy kontaktować się z Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie.

W przypadku wystąpienia problemów z obsługą systemu BDO zapytania należy kierować na infolinię Instytutu tel.: 22 34 04 050.

POMOC DE MINIMIS

Termin składania zaświadczeń lub oświadczeń o pomoc de minimis nie uległ zmianie. Stosowne dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca.

Przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 542 ze zm.) w zakresie:

1) uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym dotyczących opłaty produktowej, oraz dokumentów potwierdzających recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, eksport odpadów opakowaniowych i wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych,

2) obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, o których mowa w art. 19 ust. 1, oraz obowiązku dotyczącego sprawozdań o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne

– nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg, przy czym stanowi to pomoc de minimis.



Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej, obliczonej z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań (4,50 zł/kg) oraz 2% wartości netto opakowań, o których mowa w art. 19 ust. 4.

W celu skorzystania z pomocy należy przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca:

informację o ilości wprowadzonych opakowań produktów poniżej 1 Mg,

oświadczenia lub zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskanej w roku, w którym podmiot ubiega się o udzielenie pomocy oraz w dwóch latach poprzednich,

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Do pobrania:

Formularz do obliczania zwolnienia z oplaty produktowej i kampanii edukacyjnych

Formularz informacji o pomocy de minimis

Oświadczenie o pomocy de minimis