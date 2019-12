Ministerstwo Klimatu rekomenduje elektroniczne składanie wniosków o wpis do BDO

Instrukcja wypełnienia wniosku - link do strony.



Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jednostki handlu zobligowane do pobierania opłaty recyklingowej z uwagi na oferowanie swoim klientom reklamówek z tworzywa sztucznego, powinny złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO do końca grudnia 2019 r. (w wersji papierowej).