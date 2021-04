Miejska adopcja ogrodnicza w Choroszczy. Sezon: wiosna 2021

Miejska adopcja ogrodnicza, wpisująca się w - znaną na całym świecie - obywatelską miejską partyzantkę, w 2020 roku w Choroszczy objęła rabaty w donicach na Placu Brodowicza, za Centrum Kultury czy w ogródku przy blokach na ul. J. Słowackiego.

W 2021 roku do adopcji będzie wąski i długi trawnik przy siatce odgradzającej M-GCKiS od placu zabaw, a także miejskie donice i klomby, które już czas ożywić po zimowym śnie.

Uczestnicy akcji będą mogli skopać ziemię, użyźnić ją, zasadzić i zasiać kwiaty, zioła i warzywa. Ogródkiem zaopiekują się pracownicy M-GCKiS. Organizatorzy zapraszają do opieki nad donicami miejskimi przy Placu Brodowicza (ziemia w nich będzie przygotowana) oraz innymi fragmentami uśpionych lub zaniedbanych ogródków, zieleńców, klombów, zarówno na terenie miasta (także spółdzielni mieszkaniowej), jak i gminy.

W Centrum Kultury zainteresowane osoby będą mogły otrzymać sadzonki i nasiona do wybranych przez siebie miejskich donic, a także tabliczki do oznaczenia swojej grządki.

Akcja rozpocznie się w Dzień Ziemi 22 kwietnia 2021 roku o godz. 10.00.

Zasady akcji

Dla przypomnienia – kilka zasad choroszczańskiej Miejskiej Adopcji Ogrodniczej:

Znajdź donicę lub rabatę, do której Ci blisko i będziesz w stanie jej doglądać. Wyrwij z niej chwasty, a jeśli są tam żywe kwiaty – zostaw je. Jeśli jest taka potrzeba, uzupełnij donicę ziemią. Zasiej lub zasadź w niej kwiaty lub zioła, według uznania. Oznacz rabatę tabliczką wg własnego projektu lub pobranej z Centrum Kultury w Choroszczy. Podlewaj swoją rabatkę* Gdy już zaadoptujesz donicę, zrób jej zdjęcie i wyślij na adres: kultura@choroszcz.pl z dopiskiem: „CHOROSZCZAŃSKA ADOPCJA OGRODNICZA 2021”

* Proponujemy, by wychodząc z plastikowymi śmieciami, jedną z przeznaczonych do kubła na plastik butelkę napełnić wodą i opróżnić jej zawartość do swojej donicy przed wyrzuceniem PETa do śmieci.

źródło: Urząd Miejski w Choroszczy

oprac.: Marcin Nawrocki