Co roku setki milionów ludzi na świecie obchodzi Międzynarodowy Dzień Ziemi w trosce o ochronę naszej planety. Dzisiaj w tym trudnym czasie epidemii na terenie Polski nie odbędą się wydarzenia, które gromadziły młodzież wraz z nauczycielami i rodzicami w celu sprzątania środowiska z odpadów, które bezmyślnie zostawiamy w lasach i na obszarach zieleni. Natomiast nie stanowi to przeszkody do zorganizowania innego rodzaju inicjatyw poświęconych dzisiejszemu świętu.

Warsztaty online w Ministerstwie Klimatu

Dzisiaj o godz. 11:40 rozpoczną się warsztaty online. Ministerstwo Edukacji Narodowej razem z Ministerstwem Klimatu zapraszają na wirtualne spotkanie „Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu”. Szkolenie skierowane jest do uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.

Będziemy mogli wziąć w nich udział logując się za pośrednictwem strony internetowej: Dzień Ziemi w MK. Kurs zostanie poprowadzony przez znanych ekspertów w zakresie nauk przyrodniczych, m.in. przez dr. Tomasza Rożka, dr Mariusza Gogóla oraz Szymona Chałupkę, twórcę kanału „Filmujemy!”. W trakcie warsztatów możemy na bieżąco zadawać pytania prowadzącym na wideoczacie.

„Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu” został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Serdeczny pomnik na Białostocczyźnie

We środę (22.04) w samo południe na pl. Brodowicza w Choroszczy k. Białegostoku powstanie pomnik-serce. Jest wystarczająco duże, żeby pomieścić gesty hojności i serdeczności dla Ziemi i potrzebujących ludzi.

Jak wyjaśnił Robert Wardziński, burmistrz miasta Choroszcz, Międzynarodowy Dzień Ziemi to doskonała okazja, by okazać serce, i to w podwójny sposób naszej ziemi i środowisku przyrodniczemu, oraz uczynić gest na rzecz osób potrzebujących. Jak dodał, nowa instalacja pozwoli gromadzić plastikowe nakrętki, by z jednej strony nie stanowiły niechcianych odpadów i nie były zagrożeniem dla środowiska naturalnego, a jednocześnie, by przekształciły się w drogocenny surowiec, którego gromadzenie pomoże niepełnosprawnym, ciężko chorym dzieciom.

****

Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzimy 22. kwietnia. Po raz pierwszy odbył się w 1970 roku. 20 milionów Amerykanów wyszło wówczas na ulice, protestując przeciwko degradacji środowiska. Wyjątkowe święto do dziś ma uświadamiać ludzi na całym świecie, jak ważne jest dbanie o naszą planetę.

Źródło: Ministerstwo Klimatu, Urząd Gminy Choroszcz

Cezary Rutkowski