Leśniczy kordelas dla wicemarszałka Marka Olbrysia

- Traktuję to wyróżnienie jako wielki zaszczyt. Dla mnie, Kurpia reprezentującego lud puszczański, taka nagroda związana z lasem, to jak Krzyż Walecznych dla żołnierza czy Oskar dla filmowca. Lasy Państwowe - moim zdaniem - to wzorcowy na skalę międzynarodową model dbania o przyrodę. Wspaniała działalność łączy w niezbędnym zakresie wykorzystywanie komercyjne zasobów leśnych, a jednocześnie dbałość o odtwarzanie lasów. Jest to możliwe także dzięki ludziom wspierającym Lasy Państwowe, przyjaciołom. Myślę, że Kordelas Leśnika Polskiego to dowód, że do takich przyjaciół jestem zaliczany - powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.



Jak dodał, leśnictwo to także patriotyzm, dbanie o narodowy majątek, tradycje i historię: - Leśnicy mają w tym dziele podtrzymywania wartości polskich niezaprzeczalny udział.



Uroczystość odbyła się w szkółce leśnej Nadleśnictwa Giżycko (podlega RDLP w Białymstoku). Gospodarz miejsca, nadleśniczy Krzysztof Dąbkowski, był inicjatorem uhonorowania wicemarszałka Marka Olbrysia.



- Pan Marek Olbryś wieloletnią postawą i zaangażowaniem wspiera idee polskiego leśnictwa. Należy do osób nieobojętnych wobec potrzeb gospodarki leśnej. Dobrze rozumie starania leśników i napotykane utrudnienia związane z ochroną lasów oraz koniecznością ich zachowania dla pokoleń. Dostrzega też społeczną potrzebę korzystania z lasu - uzasadniał.



Wskazał także na wspólne przedsięwzięcia podejmowane przez leśników i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (UMWP) realizowane z udziałem wicemarszałka Marka Olbrysia, np. budowa leśnych szlaków komunikacyjnych dla pojazdów i rowerów.



Wśród uhonorowanych kordelasami byli m. in. także ksiądz Krzysztof Jurczak, proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża w Łapach, leśnicy i przedstawiciele innych służb mundurowych.



Maciej Gryguc

fot. Sławomir Kowalczyk