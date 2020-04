Lasy Państwowe wysłały kolejny sprzęt do gaszenia pożaru w Biebrzańskim PN

Największy od dekad pożar w Biebrzańskim PN zdążył zniszczyć do 24 kwietnia ponad 5 tys. ha terenu parku. Niestety, płoną głównie łąki, trzcinowiska, torfowiska, zarośla, do których nie mają dojazdu ciężkie wozy strażackie. Samoloty Lasów Państwowych wspierają od początku pożaru strażaków z Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz leśników z parku w miejscach, do których nie da się dojechać.

Do czterech gaśniczych dromaderów M18B (23.04), dołączyły kolejne dwa. Każdy jest w stanie pomieścić 1800 litrów wody. Od środy, (22.04) samoloty wspiera dodatkowo nowoczesny śmigłowiec gaśniczy airbus AS350 (eurocopter) z RDLP w Katowicach. „Wiaderko" tego helikoptera jest o pojemności 700 litrów wody. W piątek (24.04) do akcji gaśniczej dołączył śmigłowiec gaśniczy Bell-206, który jest w dyspozycji RDLP w Toruniu. Tylko w środę nad płonącymi obszarami samoloty Lasów Państwowych wykonały 36 zrzutów wody, a śmigłowiec – 140.

Od poniedziałku (20.04) akcję przeciwpożarową wspierają z ziemi trzy lekkie samochody patrolowo-gaśnicze z nadleśnictw Augustów, Rajgród i Knyszyn. Głównym zadaniem leśnych strażników obsługujących te pojazdy jest koordynacja komunikacji radiowej pomiędzy sztabem PSP dowodzącym akcją gaśniczą, a samolotami.

Sąsiadujące z Biebrzańskim PN nadleśnictwa przekazały też uczestnikom akcji gaśniczej ok. 200 szpadli i tłumic do walki z ogniem. Koszty akcji samolotów i pojazdów gaśniczych LP w Biebrzańskim PN przekroczyły już ponad 500 tys. zł. Wszelkie następne wydatki na wylatane godziny oraz inne koszty, aż do skutecznego ugaszenia pożaru, pokrywają Lasy Państwowe.

Lasy Państwowe co roku w kwocie kilkudziesięciu milionów złotych wspierają polskie parki narodowe. Biebrzański PN w tym roku otrzymał z funduszu leśnego ponad 710 tys. zł na zgłoszone przez siebie inicjatywy, wraz z tymi dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. Sytuacja w polskich lasach nie napawa optymizmem. Od początku bieżącego roku do początku tego tygodnia w polskich lasach wybuchło blisko 2700 pożarów, z ponad 600 na obszarze LP. Najwięcej dotychczasowych pożarów, bo aż ponad 75 proc. wybuchło właśnie w kwietniu. Co roku na ochronę lasów przed ogniem LP przeznaczają ponad 100 mln zł, z czego blisko 30 proc. pochłaniają koszty czarterowania ok. 40 samolotów i śmigłowców gaśniczych oraz patrolowych. Polska służba leśna jako jedyna w Unii Europejskiej ma do dyspozycji tak liczną gaśniczą flotę powietrzną. Samoloty i śmigłowce LP wspierają strażaków nie tylko w gaszeniu lasów na obszarze zarządzanym przez Lasy Państwowe, ale też wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba – walczą z pożarami lasów i innych terenów prywatnych, gminnych, parków narodowych.

System przeciwpożarowy Lasów Państwowych

Pożarów w LP jest stosunkowo mało, a ich powierzchnia jest niewielka, dzięki sprawnemu systemowi przeciwpożarowemu. Tworzy go m.in. 660 wież obserwacyjnych, pokrywających swoim zasięgiem niemal wszystkie lasy w naszym zarządzie i wiele lasów innych własności, sieć punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD), blisko 400 własnych lekkich samochodów patrolowo-gaśniczych, ok. 11 000 punktów czerpania wody, tysiące kilometrów utrzymywanych w lasach pasów przeciwpożarowych.

Połowa z około 110 tys. km dróg leśnych w LP to jednocześnie drogi i dojazdy pożarowe. Ich utrzymanie i konsekwentne modernizowanie (do standardów stale rosnących w związku z wymogami nowoczesnych wozów i sprzętu strażackiego) kosztuje dziesiątki milionów złotych rocznie. Oprócz stałych, corocznych wydatków na system ppoż., w odpowiedzi na rosnące zagrożenia dodatkowo Lasy Państwowe wyposażają system w ramach specjalnego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu (2016-2021).

Na budowę i modernizację ponad 100 dostrzegalni pożarowych przekazana ze środków LP ponad 70 mln zł. W efekcie zakupiono nowoczesny sprzęt umożliwiający lokalizację i wykrywanie pożarów, oraz zmodernizowano 37 PAD, oraz pozyskano 67 nowoczesnych samochodów patrolowo-gaśniczych. Wybudowano również 12 stacji meteorologicznych. Bardzo wysoka skuteczność systemu to także rezultat dobrej współpracy z Państwową i ochotniczymi Strażami Pożarnymi. W każdym regionie leśnicy przechodzą regularnie szkolenia przeciwpożarowe wraz z jednostkami straży. Ponadto LP wspierają strażaków finansowo. W ciągu ostatnich 5 lat OSP otrzymało łącznie 16 mln zł, a PSP 2,5 mln zł.

Źródło/Fot.: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

oprac. Cezary Rutkowski