Gra terenowa na 45-lecie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Start i meta zlokalizowane będą przy plaży gminnej w Błaskowiźnie, nad jeziorem Hańcza. Uczestnicy gry mają do wyboru dwa warianty tras: krótszą (ok. 5 km) i dłuższą (ok 9 km). W trakcie przejścia po parku będą na nich czekać różne, ciekawe zadania do wykonania. Od ogólnego czasu przejścia przez wytyczoną trasę odejmowane będą punkty za poprawnie rozwiązane zadania (1 min=1pkt). Szansę na wygraną ma ta drużyna, która w sumie uzyska najmniej punków.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez przesłanie wypełnionego formularza na adres e-mail: krajobraz@spk.wrotapodlasia.pl do 22 lipca 2021 r. Po przesłaniu formularza należy oczekiwać na potwierdzenie zgłoszenia przez organizatora. Nie ma możliwości zapisania się w dniu gry.

W przypadku, gdy wśród członków drużyny są niepełnoletnie dzieci, rodzice/opiekunowie prawni, należy wypełnić formularz zgody na udostępnianie wizerunku osoby niepełnoletniej znajdujący się w pliku karty zgłoszenia. Wypełnioną kartę należy mieć ze sobą przy rejestracji w dniu gry.

Karta zgłoszeniowa i regulamin gry znajdują się na stronie internetowej Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

Gra terenowa jest współfinansowana przez samorząd województwa.

Suwalski Park Krajobrazowy to najstarszy park krajobrazowy w Polsce, utworzony 12 stycznia 1976 roku. Na terenie Parku znajdują się 26 jeziora o powierzchni powyżej 1 ha. Cały obszar znajduje się w dorzeczu Niemna, do którego doprowadzają wody dwie rzeki: Czarna Hańcza i Szeszupa.

źródło: Suwalski Park Krajobrazowy

oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel