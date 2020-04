Gmina Choroszcz wspiera mieszkańców w ochronie zasobów wody

- Wsparcie w zakresie gromadzenia wody deszczowej to kolejny program pomocowy, jaki – obok dotacji na usuwanie azbestu, wymianę tzw. kopciuchów, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – oferujemy w tym roku naszym mieszkańcom – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Bardzo się cieszę, że wparcie w zakresie ochrony wody poprzez jej gromadzenie możemy zaproponować w tym okresie. Czym są problemy z wodą wiemy w Choroszczy jak mało kto, bowiem dopóki nie unowocześniliśmy gminnego systemu wodociągowego, borykaliśmy się z pośledniej jakości wodą. Były też takie lata, kiedy zmuszeni byliśmy drastycznie oszczędzać wodę – przyznaje Burmistrz Wardziński. Na szczęcie te problemy już są za nami. Ale z kolei widzimy co dzieje się z zasobami wody w naszym kraju z roku na rok. Jest coraz trudniej, a zjawisko suszy, niestety, już nie brzmi tak egzotycznie jak jeszcze kilka lat temu – dodaje. Dlatego jako społeczeństwo jesteśmy zmuszeni do oszczędzania wody. Tym bardziej cieszę się, że wsparcie w postaci dotacji na budowę systemów do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych możemy zaoferować naszym mieszkańcom – konkluduje włodarz Gminy Choroszcz.

Kto może skorzystać z dotacji?

Z dotacji mogą skorzystać Beneficjenci:

- osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Choroszcz;

- zamieszkałe i zameldowane na pobyt stały na terenie gminy Choroszcz, którzy nie zalegają w zapłacie podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Choroszcz.

Jakie koszty pokrywa dotacja?

Dotacja jest udzielana jako refundacja poniesionych kosztów na:

1) zakup, wykonanie i montaż elementów wchodzących w skład systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych, w tym zbiorników o pojemności nie mniejszej niż 2 m³;

2) remont istniejącego systemu deszczowego w celu poprawienia jego sprawności.

UWAGA: dotacja nie może być wykorzystana na:

1) sfinansowanie dokumentacji sporządzonej w ramach przygotowania zadania, np. projektu budowlanego, projektu wykonawczego, uzgodnienia itp.;

2) refundację wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy dotacyjnej.

Dotacja w postaci refundacji oznacza, że zwrot poniesionych kosztów Beneficjent otrzyma po wykonaniu zadania objętego dotacją, oraz na podstawie przedłożenia odpowiednich dokumentów.

WAŻNE: dotacja nie może pokrywać wydatków sfinansowanych z innych bezzwrotnych środków publicznych.

Dotacja jest udzielana w wysokości do 50% poniesionych kosztów systemu deszczowego, przy czym nie więcej niż 2000 zł.

Dotacja na daną nieruchomość ma charakter jednorazowy.

Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania systemu deszczowego objętego dotacją przez okres co najmniej 5 lat, licząc od dnia otrzymania dotacji.

WAŻNE: Gmina Choroszcz zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli przedmiotu dotacji przed realizacją zadania w okresie do 5 lat, licząc od dnia otrzymania dotacji oraz ewentualnego wezwania beneficjenta do złożenia wyjaśnień w przypadku podejrzenia nieprzestrzegania zasad otrzymania dotacji.

Aby skorzystać z dotacji, wnioskodawca składa do Burmistrza Choroszczy pisemny wniosek o udzielenie dotacji celowej. Wniosek (wraz z załącznikami) jest dostępny w formie elektronicznej na stronie Urzędu: www.choroszcz.pl, jak również w wersji papierowej przy Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

Kompletne wnioski przyjmowane są do 30 czerwca każdego roku w Urzędzie Miejskim w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2).

Źródło/Fot.: Gmina Choroszcz