21.03 – Światowy Dzień Lasu

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zachęca kraje całego świata do propagowania idei i działalności związanej z lasami (sadzenie drzew, sprzątanie lasów).

W tym dniu zachęcamy do odwiedzenia najbliższego lasu. Spędź w nim chociaż chwilę, przyjrzyj się otaczającej naturze, drzewom, poznaj go lepiej. Nawiąż bliższy kontakt z przyrodą, bądź przyjacielem lasu, bo tylko ludzie kochający przyrodę i rozumiejący jej znaczenie są w stanie skutecznie ją chronić.

Lasy zaspokajają wiele potrzeb człowieka. To one produkują tlen niezbędny do życia i tworzą najpowszechniejsze ekosystemy lądowe na Ziemi. Lasy pokrywają ⅓ lądów na ziem, ale ich powierzchnia szybko się kurczy. Tereny lesiste oczyszczają powietrze i przyczyniają się do zmniejszenia zmian klimatu, zapobiegają erozji gleby, utrzymują odpowiednią wilgotność gleby i powietrza oraz chronią przed powodziami.

Polska jest w europejskiej czołówce pod względem powierzchni lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha.

21 marca obchodzony jest również Dzień Wierzb. Wierzba przez lata była charakterystycznym elementem polskiego, wiejskiego krajobrazu. Niestety, wskutek działalności człowieka, ich liczba zmniejszyła się, a wraz z ich zanikiem poważnie ograniczona zostaje różnorodność polskiej fauny. W celu zachowania tak charakterystycznego dla Polski wierzbowego krajobrazu w 1996 roku rozpoczęto Akcję Sadzenia Wierzby, która do dziś organizowana jest właśnie tego dnia.

W tym samym dniu obchodzony jest także Pierwszy Dzień Wiosny.

oprac.: Paulina Dulewicz

red.: Cezary Rutkowski

fot.: Anna Augustynowicz