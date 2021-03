21.03 - Pierwszy Dzień Wiosny

Dzień, w którym rozpoczyna się kalendarzowa wiosna jest datą niezmienną, przypadającą zawsze w tym samym terminie. Jest to 21 marca. Astronomiczna wiosna zaś rozpoczyna się dzień wcześniej. Wiąże się to z momentem równonocy wiosennej, kiedy to dzień i noc mają jednakowy czas trwania - 12 godzin. Trwa aż do przesilenia letniego, czyli najdłuższego dnia w roku. Wraz z upływem lat astronomiczny początek tej wyjątkowej pory roku będzie wypadał coraz wcześniej.

Jednym ze zwyczajów związanych z tym dniem jest topienie marzanny. Kukła, którą wykonuje się ze słomy i różnych materiałów na podobiznę sylwetki kobiety, a następnie topimy w wodzie, ma symbolizować odejście zimy i początek wiosny. Zwyczaj ten wywodzi się ze słowiańskich wierzeń pogańskich i związany był kiedyś z Jarymi Godami, czyli cyklem obrzędów przypadających na czas równonocy wiosennej.

Kolejnym zwyczajem, który pojawia się wraz z pierwszym dniem wiosny jest Dzień Wagarowicza. Zgodnie z tradycją, wielu uczniów wybiera się tego dnia na wagary, opuszczając zajęcia w szkole. Świętują wspólnie pierwszy dzień wiosny na świeżym powietrzu.

Tego dnia obchodzony jest także Światowy Dzień Lasu.

oprac.: Paulina Dulewicz

red.: Cezary Rutkowski