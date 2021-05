21 maja - Europejski Dzień Obszarów Natura 2000

Obszary Natura 2000 to najmłodsza z form ochrony przyrody. Ich sieć została stworzona na terytoriach 28 państw członkowskich, obejmując ok. 20 proc. całkowitego obszaru lądowego UE. Warto dodać, że utworzenie w naszym kraju Obszaru Natura 2000 było jednym z warunków przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

W Polsce w skład Obszaru Natura 2000 wchodzi 849 obszarów siedliskowych oraz 145 obszarów ptasich. Wiele z nich znajduje się na terenie województwa podlaskiego. Ich lokalizację znajdziemy pod adresem internetowym dostępnym tutaj.

Sieć Natura 2000 dąży do zachowania określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, które uważa się za cenne (znaczące dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy) i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy. Cel ten ma być realizowany poprzez wyznaczenie i objęcie ochroną obszarów, na których te gatunki i siedliska występują. Działania w zakresie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej flory i fauny mają służyć zachowaniu lub odtworzeniu różnorodności biologicznej Europy, co jest jednym z priorytetów działalności Unii Europejskiej.

Funkcjonowanie obszarów Natura 2000 w Polsce koordynuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska za pomocą Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, które sprawują nadzór nad tymi obszarami. Zadania te wykonują, m.in. badając i aktywnie chroniąc najcenniejsze walory biotyczne i abiotyczne terenów oraz prowadząc działalność informacyjno-edukacyjną.

oprac.: Jerzy Górko