W ramach naboru można otrzymać wsparcie zarówno na budowę instalacji do produkcji pelletu, jak i pomieszczeń do jego przechowywania. Budżet konkursu wynosi 3 mln euro.



Priorytetowo zostaną potraktowane projekty, wdrażane w gminach o wysokim wskaźniku ubóstwa energetycznego, które dysponujują surowcem energetycznym w postaci biomasy rolnej i leśnej. Umożliwi on bowiem stałe zaopatrzenie w paliwo.

Warunki naboru, zasady działania oraz komplet dokumentacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nabór jest prowadzony w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

oprac.: Władysław Tokarski

red.: Barbara Likowska-Matys

fot.: Archiwum UMWP