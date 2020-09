800 tysięcy na odnawialne źródła energii

Przyjęte projekty zostaną zrealizowane dzięki naborowi ogłoszonemu przez lokalną grupę działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. i będą finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Trzy gminy – Gmina Zawady, Gmina Tykocin, Gmina Krypno wyposażą gospodarstwa domowe swoich mieszkańców w nowoczesne kolektory słoneczne. I tak Gmina Zawady zainstaluje na budynkach mieszkalnych 24 mikroinstalacje, Gmina Tykocin –

21 mikroinstalacje, natomiast Gmina Krypno – 14. Łączna moc zainstalowanych urządzeń w ramach projektów wyniesie ponad 200 kW.

Takie mikroinstalacje zainstalowane na dachu domu to energooszczędne i tanie rozwiązanie do podgrzania wody użytkowej czy wsparcia centralnego ogrzewania. Dzięki kolektorom mieszkańcy gmin pomogą też środowisku. Zaprzestanie spalania paliw kopalnych w piecach to zmniejszenie emisji do atmosfery szeregu groźnych dla zdrowia pyłów i gazów, to czystsze powietrze dla mieszkańców.

oprac.: Kamil Timoszuk

źródło: Departament Rozwoju Regionalnego

fot.: Archiwum