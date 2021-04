Globalne problemy muzyki lokalnej. Dyskusja online w PIK

Podlaski Instytut Kultury zaprasza na PIKsele – cykl rozmów o kulturze. Powstaje on we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku w celu wsparcia kompetencji środowiska osób zajmujących się kulturą w sposób naukowy, ale także praktyczny: podlaskich animatorów, muzealników, edukatorów, antropologów, etnografów itp. Do rozmów zapraszani są uznani badacze, kulturoznawcy oraz animatorzy.