Wakacje z Muzeum Podlaskim. Mali i więksi odkrywcy na tropie skarbów przeszłości!

Lato w muzealnych wnętrzach nie musi być nudne! Udowadnia to wakacyjna oferta Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Będzie można zajrzeć w niedostępne zazwyczaj zakamarki budynków, odbędą się interaktywne zajęcia, dawne gry i zabawy. Prowadzący podzielą się wiedzą o sowach, ziołach czy lampionach. Zdradzą też m.in. tajemnice dawnej urody. Wszystko to okraszone pozytywnym nastrojem i dobrą zabawą. Zachęcamy do zapoznania się z atrakcjami, jakie przygotowało Muzeum na najbliższe tygodnie.