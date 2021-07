Wakacyjny zielnik w bielskim Muzeum Obojga Narodów

Wreszcie nastało upragnione i wyczekiwane lato. Bielskie Muzeum zaprasza na wspólne spotkania pod hasłem: „Wakacyjny zielnik znachora”.

Lato – najlepszy czas dla zielarza

Propozycja Muzeum nawiązuje do najnowszej wystawy pt.: „Przyszedł znachor do apteki… Ziołolecznictwo i aptekarstwo na Podlasiu”. Lato to czas, kiedy z całą mocą daje o sobie znać przyroda, kwitną polne kwiaty i rosną zioła cieszące nasze oczy. Wiele z tych roślin, oprócz walorów estetycznych, ma lecznicze właściwości. Mniszek lekarski popularnie zwany mleczem to nie tylko dmuchawce, ale też świetne lekarstwo na przeziębienie, a pokrzywa nie tylko parzy, ale również odżywia włosy.



Podczas spotkań będzie można dotknąć ziół, poznać ich zapach i właściwości, a przy okazji stworzyć własny zielnik.

Wakacyjny zielnik znachora

8 lipca w godz. 9–11 Muzeum zaprasza na ziołową monotypię. Przy pomocy różnorodnych technik graficznych, takich jak monotypia, kalkograf lub linoryt dzieci wykonają kartę z zielnika znachora. Koszt zajęć to 7 zł.

„Ziołowe” torby ekologiczne

Obecnie dużą uwagę zwracamy na środowisko naturalne oraz na konieczność ograniczenia plastikowych opakowań. Do łask wracają torby wykonane z trwałych materiałów, które wykorzystywane wielokrotnie. W trakcie tych spotkań dzieci odnajdą rośliny i kwiaty wykorzystywane w medycynie ludowej oraz takie, które znalazły zastosowanie w kuchni. W części warsztatowej zaprojektują i własnoręcznie ozdobią płócienne torby.



Zajęcia, które poprowadzi Alina Dębowska, odbędą się 15 lipca w godz.: 9–11. Ich koszt to 10 zł.

Zapachy podróży

To spotkanie będzie podróżą z artystą Aleksandrem Szturmanem, którego pejzaże prezentowane są na wystawie czasowej Muzeum. Najmłodsi poznają kulinarne zapachy Włoch i Francji – krajów, których kuchnie słyną z ziół. Na koniec stworzą woreczki/słoiczki wypełnione kolorami i zapachami lata.



Spotkanie odbędzie się 22 lipca w godz.: 9–11. Poprowadzi je Katarzyna Sołub. Koszt to 10 zł.

Domowy przyprawnik

Podczas przyrządzania potraw trudno obejść się bez aromatycznych przypraw. To one są często głęboko skrywaną tajemnicą szefów kuchni i autorów potraw o wyjątkowych smakach. Podczas warsztatów poruszone zostaną tematy najpopularniejszych ziół i przypraw używanych w kuchni, a następnie przygotowane na nie specjalne pojemniki ozdobione ziołowymi motywami.



Na te zajęcia Muzeum zaprasza 22 lipca w godz.: 9–11. Prowadzenie – Katarzyna Sołub. Koszt warsztatów to 10 zł.

Zioła światłem malowane

To wyjątkowe zajęcia, podczas których uczestnicy wykonają ziołową kompozycję i uwiecznią ją w starodawnej technice fotograficznej – cyjanotypii. Odbędą się 5 sierpnia w godz.: 9–11. Spotkanie poprowadzi Jerzy Sołub. Koszt uczestnictwa to 10 zł.

Zioła Matki Boskiej

Zielarstwo pięknie wplotło się w chrześcijańską tradycję. Ze świętem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny nieodłącznie wiąże się zwyczaj święcenia wiązanek dożynkowych składających się z ziół, zbóż, kwiatów oraz owoców, które obwiązywano utkanym z wełnianych nici kolorowym paskiem zwanym krajką. W ramach warsztatów, które odbędą się 12 sierpnia w godz.: 9–11, uczestnicy dowiedzą się, jakie rośliny wybierano do wiązanki oraz samodzielnie przygotują krajkę na bardku. Spotkanie poprowadzi Alina Dębowska, jego koszt to 7 zł.

Zioła pod lupą

Sprzęty niezbędne do codziennej pracy muzealników zostaną wykorzystane, by bliżej poznać zioła. Dzieci z bliska przyjrzą się roślinom i stworzą abstrakcyjne kompozycje, wykorzystując je jako pieczątki.



Warsztaty, które zaplanowane są na 19 sierpnia na godz.: 9–11, poprowadzi Katarzyna Sołub. Ich koszt – 7 zł.

Mydełka zielarki

Podczas warsztatów, które poprowadzą Katarzyna i Jerzy Sołub, uczestnicy dowiedzą się, jak nasi przodkowie dbali o higienę oraz z czego i w jaki sposób robi się mydło. Zaopatrzeni w wiedzę teoretyczną wykonają własne mydełka pachnące ziołami.



Warsztaty odbędą się 26 sierpnia w godz.: 9–11. Ich koszt to 10 zł.

Niedziele z Muzeum

Na otwarte zajęcia plastyczne dla dzieci na placu przed Ratuszem, Muzeum zaprasza 18 lipca i 22 sierpnia w godz.: 13–16.

Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim jest oddziałem Muzeum Podlaskiego, instytucji podlegającej samorządowi województwa.



źródło: Muzeum Podlaskie

oprac.: Anna Augustynowicz

fot.: Kamil Timoszuk, archiwum