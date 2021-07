Lato w białostockim Muzeum Historycznym

Pamiątka z Białegostoku

Letni czas sprzyja zwiedzaniu. Muzeum Historyczne w Białymstoku zaprasza na zajęcia, na których można poznać lepiej zabytki miasta. Dzieci obejrzą niezwykły pokaz multimedialny na makiecie przedstawiającej barokowy Białystok. Sprawdzą, kiedy powstał najstarszy białostocki kościół i do czego służył budynek wagi miejskiej. Dowiedzą się również, co wspólnego z Białymstokiem mają śledzie, balony i żubr.

W części warsztatowej pomalują bawełniane torby, tworząc niepowtarzalną pamiątkę z Białegostoku.

Zajęcia odbędą się 7 i 21 lipca oraz 25 sierpnia o godz. 11. Ich czas trwania to ok. 75 min.

Sekrety dawnej urody

Jakich kosmetyków używały dawniej panie, by pięknie wyglądać? Co robiły, by mieć zdrową cerę i lśniące włosy? Jak pachną perfumy sprzed stu lat? Na zajęciach będzie rozmowa o tym, jak dbały o zdrowie i urodę przedwojenne elegantki. Dzieci zajrzą do buduaru jednej z nich i obejrzą najważniejszy mebel – toaletkę wraz z niezbędnymi przyborami. Odwiedzą też salon fryzjerski w Hotelu Ritz.

W części warsztatowej uczestnicy warsztatów przygotują aromatyczną sól, idealną do relaksującej kąpieli.

Zajęcia odbędą się 14 lipca oraz 18 sierpnia o godz. 11. Ich czas trwania to ok. 60 min.

Jak to z pieniądzem było...

Podczas spotkania dzieci poznają historię pieniądza jako środka płatniczego. Dowiedzą się, czym zajmuje się numizmatyka oraz zgłębią podstawowe pojęcia z jej zakresu. Wspólnie wybiją pamiątkowy żeton, dzięki czemu poznają technikę powstawania monet. Następnie samodzielnie zaprojektują monety.

Zajęcia odbędą się 28 lipca oraz 4 sierpnia o godz. 11. Ich czas trwania to ok. 60 min.

Pocztówka z wakacji

Wakacje to czas odbywania bliskich i dalekich podróży, oglądania zabytkowych budynków i odkrywania ciekawych miejsc. Na zajęciach dzieci poznają najstarsze i najciekawsze zabytki Białegostoku. Obejrzą multimedialne widowisko na makiecie barokowego miasta i sprawdzą, jakie budynki zachowały się do naszych czasów.

W części warsztatowej uczestnicy ozdobią kartki pocztowe, idealne do wysłania jako pocztówka z pozdrowieniami z wakacji.

W modnym domu

Jak mieszkali bogaci białostoczanie sto lat temu? Jakimi przedmiotami się otaczali? Na zajęciach dzieci zwiedzą wystawę „W białostockiej kamienicy”. Zobaczą, jak wyglądały dawne meble, lampy i zegary. Sprawdzą, który mebel był najważniejszy w gabinecie pana domu oraz jak spędzano czas w salonie. W części warsztatowej uczestnicy sami urządzą wnętrza dawnego mieszczańskiego domu, aranżując historyczny „domek dla lalek”.

Historyczny Białystok nie tylko dla najmłodszych

W czasie trwania wakacji w wybrane soboty (3,10,17 lipca i 21, 28 sierpnia) o godz. 11 Muzeum Historyczne zaprasza także przedstawicieli wszystkich grup wiekowych na zwiedzanie wystaw z przewodnikiem.

Białystok w okresie największego rozkwitu, czyli w czasach, gdy XVIII-wieczna rezydencja Branickich budziła powszechny podziw nie tylko rodaków, ale i cudzoziemców. Widowisko multimedialne „Wersal Północy” wśród dźwięków i świateł na makiecie barokowego Białegostoku. Ekspozycja „W białostockiej kamienicy” pokazującą, jak mieszkali na początku XX w. bogaci białostoczanie i jakimi przedmiotami się otaczali. Uczestnicy zajrzą również do słynnego Hotelu Ritz i obejrzą makietę tego nieistniejącego już dzisiaj budynku.



źródło: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

oprac.: Anna Augustynowicz

fot.: Paulina Dulewicz