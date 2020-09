Oferta na realizację zadania publicznego pn.: „Galeria Stała im Wiktora Wołkowa”

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości

na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: izabella.leoszko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 03 września 2020 r. do dnia

10 września 2020 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Planowane zadanie polega na stworzeniu miejsca wspomnień wybitnego podlaskiego fotografika Wiktora Wołkowa - Galerię Stałą noszącą jego imię. Według projektu ma być ona zlokalizowana w Supraślu, a więc w miejscowości, w której mieszkał, i z którą był związany.

Jak czytamy w załączonej ofercie, do dzisiaj Wiktor Wołkow nie posiada wyraźnego miejsca upamiętniającego w naszym regionie. Galeria Stała Wiktora Wołkowa pozwoli na zapełnienie pustki powstałej po odejściu tak wybitnego fotografika.

- Nasza Galeria będzie miejscem, w którym prace Wiktora Wołkowa w dalszym ciągu będą oddziaływać na wszystkich, którzy zanurzą się w świat stworzony z fotografii - deklaruje oferent.

Na salę wystawienniczą zamieniony ma być dolny korytarza Akademii Supraskiej. Fotografie Wołkowa, wedle zamierzeń oferenta, wybrane m.in. przez Grażynę Wołkow, żonę zmarłego artysty, mają być wyeksponowane na 38 filarach, w ramkach odtwarzających gzymsy i uskoki w ścianach. Planowane jest, by Galeria Stała Wiktora Wołkowa była udostępniana bezpłatnie.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

***

Wiktor Wołkow ur. się 4 kwietnia 1942 r. Białymstoku, zmarł 27 marca 2012 r. w Supraślu. Był artystą-fotografikiem specjalizującym się w fotografii pejzażu i przyrody Polski północno-wschodniej. Od 1973 r. członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Brał udział w licznych konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, które przyniosły mu pond 100 nagród i wyróżnień. Na swoim koncie ma szereg wystaw indywidualnych oraz wiele albumów autorskich.