Konkurs na dofinansowanie wkładów własnych dla organizacji pozarządowych

Dofinansowanie można otrzymać też na przedsięwzięcia z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Oferty należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem serwisu witkac.pl od 1 do 23 kwietnia br., następnie dostarczyć wersję papierową wraz z załącznikami do siedziby urzędu marszałkowskiego w Białymstoku (ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1) do 27 kwietnia br.

Informacje szczegółowe na temat konkursu znajdują się poniżej i w załącznikach.

***

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podlaskiego w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych

Otwartego Konkursu Ofert będą realizowane w terminie

od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Rodzaje zadań publicznych do realizacji w roku 2021:

Konkurs obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie następujących sfer pożytku publicznego:

ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej turystyka i krajoznawstwo kultury sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Warunki merytoryczne poszczególnych sfer znajdują się w ogłoszeniu konkursowym stanowiącym załącznik do uchwały Nr 194/3294/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 26 marca 2021 r.

Ofertę konkursową należy złożyć poprzez serwis witkac.pl. Po złożeniu oferty należy wydrukować: „Potwierdzenie złożenia oferty” (wygenerowane automatycznie

po prawidłowym złożeniu oferty) i dostarczyć je wraz z obowiązującymi załącznikami do Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022) lub przesłać pocztą na podany adres (liczy się data stempla pocztowego).

Termin złożenia ofert elektronicznie w systemie witkac.pl - 01.04.2021 r. – 23.04.2021 r.

Termin złożenia potwierdzeń złożonych ofert w wersji papierowej wraz z obowiązującymi załącznikami - 01.04.2021 r. – 27.04.2021 r.

Osoby do kontaktu w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Agata Puchalska, tel. 85 66 54 866

Urszula Kosińska, tel: 85 66 54 532

źródło: Biuro Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

oprac.: Aneta Kursa

fot.: Małgorzata Sawicka