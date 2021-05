Zawodowcy poszukiwani na rynku pracy

W konkursie o dofinansowanie mogły się ubiegać wszystkie podmioty, w szczególności organy prowadzące szkoły, w tym: technika, zasadnicze szkoły zawodowe, branżowe, policealne dla dorosłych, specjalne przysposabiające do pracy, szkoły uprawnione do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych, a także pracodawcy i przedsiębiorcy, jednostki naukowe, w tym uczelnie, organizacje pozarządowe.

Na trzy rundy

Dotacje mogły przeznaczyć m.in. na: kompleksowe programy rozwojowe, kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, staże i praktyki dla uczniów i nauczycieli, realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami.

Konkurs podzielony był na trzy rundy. Zostały one już rozstrzygnięte. W trzeciej, ostatniej rundzie, dofinansowanie otrzymało zaledwie 10 podmiotów. Zwiększenie budżetu trzeciej rundy o blisko 6 mln zł (z 11,2 mln zł do 17,2 mln zł) pozwoli udzielić wsparcia kolejnym ośmiorgu wnioskodawcom, których projekty otrzymały pozytywną ocenę.

- W każdej rundzie wpływało do nas tak dużo poprawnie wypełnionych wniosków, i dlatego za każdym razem zwiększaliśmy pulę konkursową. Popularność tego konkursu oznacza, że szkoły zawodowe wracają do łask, że ludzie uświadomili sobie, że dobry fachowiec to świetny zawód - podkreśla Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Budżet blisko 60 mln zł

Celem tego konkursu było lepsze dostosowanie oferty kształcenia do rzeczywistych potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy. Tak, aby z jednej strony zaspokoić potrzeby pracodawców, z drugiej - umożliwić absolwentom znalezienie dobrej pracy.

Dzięki zwiększeniu kwoty - co miało miejsce zarówno w pierwszej, drugiej, jak i trzeciej rundzie - w puli znalazło się 58,6 mln. A to pozwoliło dofinansować 40 projektów (32 projekty plus te osiem, które zakwalifikowały się na dzisiejszym posiedzeniu).

Barbara Likowska-Matys

red.: Małgorzata Półtorak