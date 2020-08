Wyniki oceny drugiej puli projektów w ramach 5. naboru w Programie Interreg V-A Litwa-Polska

Wśród wybranych do dofinansowania projektów znalazły się dwa z partnerami z naszego regionu:

Wzmocnienie Transgranicznego Systemu Gotowości i Reagowania na Choroby, beneficjent Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, dofinansowanie z Programu 297 953 euro.

Rozwój wspólnej drogi wodnej łączącej sąsiadujące kraje dla zrównoważonej turystyki i współpracy, beneficjent Stowarzyszenie Euroregionu Niemen, dofinansowanie z Programu 47 325 euro.

Dalsze decyzje dotyczące kolejnej puli złożonych projektów zostaną podjęte na kolejnym posiedzeniu WKM 31 sierpnia 2020 r.

***

Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska otworzył 5. nabór wniosków 4 maja 2020 r. W sumie podczas pierwszego i drugiego posiedzenia Wspólnego Komitetu Monitorującego, dotyczących wyboru projektów, zatwierdzono 8 z 17 projektów. Kwota środków EFRR, która została przyznana tym projektom wynosi 4,7 mln EUR. Orientacyjne środki z EFRR dostępne w ramach 5. naboru wynoszą około 11,4 mln EUR. Niniejsze zaproszenie do składania projektów ma charakter ciągły, a wnioski można składać do czasu rozdysponowania środków, jednak nie później niż do dnia 30 września 2020 r.

Link do listy projektów wybranych do dofinansowania.



Grażyna Szajstek, Departament Rozwoju Regionalnego

oprac. Anna Augustynowicz