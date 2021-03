Więcej pieniędzy na inwestycje w podlaskich przedsiębiorstwach

W naborze startowały firmy produkcyjne. Mogły liczyć na dofinansowanie m.in.: na rozbudowę przedsiębiorstwa, na zmiany procesu produkcyjnego czy na zakup innowacyjnych maszyn i sprzętu produkcyjnego. Warunkiem uzyskania pomocy był założenia wypracowania efektu tych inwestycji, jakim jest wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów.

Początkowo dotacje uzyskało 27 firm, ale dzięki zwiększeniu puli konkursowej o blisko 4 000 000 zł pomoc uzyskają kolejne trzy firmy. Łącznie dofinansowanie wyniosło ponad 96 mln zł, a wartość tych inwestycji przekroczyła 236 mln zł. Dotacje trafią do firm z branży m.in.: budowlanej, drzewnej, odzieżowej, meblowej czy kosmetycznej.

- Przeznaczyliśmy kolejne pieniądze na projekty w ramach dotacji na wsparcie i rozwój przedsiębiorstw z naszego regionu. Tym razem to cztery miliony złotych z funduszy unijnych, dzięki czemu dochodzimy już do 100 milionów złotych dotacji na inwestycje, realizowane przez podlaskie firmy pandemii –podkreślił Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. – W sumie już 30 przedsiębiorstw dostało lub dostanie dotacje na wdrażanie innowacyjnych produktów, poprawę procesów produkcyjnych, lepsza promocje, organizacje pracy. To wsparcie pozwoli również na zachowanie miejsc pracy w trudnym czasie pandemii - dodał marszałek.