Więcej eko-gmin dzięki unijnym dotacjom

- Każdy mieszkaniec, który przystąpi do takiego projektu, będzie produkował własną energię odnawialną. Takie nowoczesne rozwiązania pozwolą mniej płacić za energię elektryczną czy ogrzewanie, a tańszy prąd to mniejsze koszty utrzymania gospodarstw domowych – powiedział członek zarządu województwa Marek Malinowski. - Ze strony samorządu województwa dziękujemy, że mogliśmy dziś podpisać z Państwem tak ważne umowy, w ramach których pieniądze trafią bezpośrednio do mieszkańców naszego regionu – dodał.

Dwie umowy na takie instalacje podpisze gmina Turośń Kościelna. Instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne zamontowane zostaną na domach mieszkańców gminy. Przyznane wsparcie to po prawie 1,3 mln zł dotacji na każdy z projektów. W sumie w gminie przewiduje się wykonanie 124 szt. jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE i 120 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE.

- Jest to kolejna forma wsparcia dla naszych mieszkańców, dzięki której będą mogli wyposażyć swoje nieruchomości w instalacje OZE. Przewidujemy, że uda się je zainstalować na połowie domów w gminie. Najistotniejsza sprawa to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, a to oznacza poprawę jakości powietrza. Poza tym, odnotujemy zmniejszenie cen za energię elektryczną i energię cieplną do ogrzewania wody użytkowej. Dzięki realizacji takich projektów wpisujemy się w obecne trendy na korzystanie z rozproszonych źródeł energii - powiedział wójt Turośni Kościelnej Grzegorz Jakuć.

Gmina Zawady dzięki projektowi ograniczy emisję gazów cieplarnianych poprzez budowę 45 mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych. Dotacja unijna na ten cel to prawie 850 tys. zł.

- Dzięki działaniom samorządu i marszałka mogliśmy podpisać umowy i przeznaczyć pieniądze na odnawialne źródła energii. Zainteresowanie mieszkańców tego typ wsparciem jest bardzo duże – podkreśla wójt gminy Krzysztof Wądołowski.

Montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby 58 budynków mieszkalnych zostanie przeprowadzony również na terenie miasta Drohiczyn. Celem głównym projektu jest wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całkowitym bilansie energii zużywanej na terenie miasta. Dotacja to ponad 1 mln zł.

Gmina Drohiczyn otrzyma również dotację na montaż instalacji fotowoltaicznych na 63 budynkach mieszkalnych na terenie wiejskim. Druga przyznana dotacja na takie instalacje wynosi prawie 1,3 mln zł.

- To jest już nasz drugi projekt. Poprzednio zamontowaliśmy na terenie naszej gminy ponad 60 takich instalacji. Mieszkańcy są z nich bardzo zadowoleni. W tej chwili mamy dwa projekty na łączną kwotę blisko 4 mln zł. Myślę, że będzie dużo chętnych. W ramach przyznanych środków zamontujemy ponad 150 instalacji, może nawet więcej. To jest ten kierunek, w którym powinniśmy iść – powiedział wójt Drohiczyna Wojciech Borzym.

Gmina Boćki zamierza zrealizować przedsięwzięcie polegające na dostawie i montażu 62 mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych. Gmina otrzyma dotację na ten cel w wysokości blisko 1,3 mln zł.

Gminy Brańsk również zrealizuje projekty grantowe. W ramach pierwszej umowy zaplanowano montaż 57 sztuk instalacji fotowoltaicznych. Przyznana dotacja to prawie 1,4 mln zł. Z kolei druga umowa to rezultat konkursu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”. Będzie ona dotyczyć montażu 23 takich instalacji. Koszt całej inwestycji to ponad 1 mln zł, z czego 750 tys. zł to dotacja unijna.

Już wkrótce gminy będą prowadziły nabory skierowane do zainteresowanych mieszkańców. Wielkość instalacji fotowoltaicznych dopasowywana będzie do indywidualnych potrzeb, uwzględniając w przypadku fotowoltaiki roczne zużycie energii elektrycznej. Miejsce montażu określane będzie przez grantobiorcę na podstawie indywidualnych możliwości i potrzeb lokalizacyjnych. Produkowana przez instalacje OZE energia będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby mieszkańców gmin.

Dotacje ze środków UE (Regionalny Program Operacyjny) wynoszą w sumie ponad 9 mln zł. Całkowita wartość wszystkich projektów to ponad 14 mln zł.

Tekst: Edyta Chodakowska-Kieżel

Red.: Barbara Likowska-Matys

Foto.: Paulina Dulewicz