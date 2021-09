Unijne inwestycje na Suwalszczyźnie

Ponad 100 instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii ze słońca i nowe miejsce do rekreacji – to projekty, które uzyskają wsparcie z funduszy europejskich na Suwalszczyźnie. Umowy na takie przedsięwzięcia podpisała we wtorek, 7 września, Wiesława Burnos, członek zarządu województwa.